Twitter kennzeichnet Tweets mit Falschnachrchten und Verschwörungstheorien über 5G und das Coronavirus. (2017 Getty Images/Leon Neal)

Der Kurznachrichtendienst Twitter geht weiter gegen Falschmeldungen und Verschwörungstheorien in der Corona-Pandemie vor. Entsprechende Beiträge werden nun mit einem Link markiert. Folgen Nutzer diesem, heißt es: „Nein, 5G verursacht nicht das Coronavirus.“ Dies sei von zahlreichen sicheren Quellen wie Technik- und Medizin-Experten widerlegt worden. Es folgen Links zu verschiedenen Quellen.

Die Markierungen werden mithilfe eines Algorithmus gesetzt. Dass dieser offenbar noch nicht zuverlässig funktioniert, zeigen mehrere Screenshots auf Twitter. Ein Nutzer etwa schrieb: „Warum ist die 5G-Coronavirus-Verschwörungstheorie zurück? Warum? Sie ist dumm, 5G kann dich nicht krank machen. Es kann nicht mal dein Telefon krank machen. Wenn du diese Verrücktheit wirklich glaubst, lies den Covid-19-Hinweis unter dem Tweet“.

Verschiedene Verschwörungstheorien versuchen einen Zusammenhang mit der neuen Mobilfunktechnik 5G und dem Coronavirus herzustellen. Die Bandbreite der unbewiesenen Behauptungen ist dabei groß. So soll die Funktechnik wahlweise die Verbreitung des Virus beschleunigen oder ihn gar verursachen. In Großbritannien hat es bereits mehrere Anschläge auf Masten gegeben. Diese Woche wurde ein Mann zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, der im April einen 5G-Mobilfunkmast in Brand gesetzt hatte.