Andie MacDowell ist kein großer Fan von Twitter. (Pascal Le Segretain/Getty Images)

Von Twitter hat Andie MacDowell erst einmal genug - und das aus gutem Grund, wie sie der Nachrichtenagentur teleschau nun in einem Interview verriet: „Ich habe viele gemeine Dinge von gemeinen Menschen lesen müssen. Die Intension auf Twitter ist oft so negativ, ich möchte einfach nicht mehr dazu einladen“, sagte die Schauspielerin.

Ganz verabschiedet hat sie sich von dem Kurznachrichtendienst jedoch noch nicht: „Ich habe mich dort quasi unsichtbar gemacht. Eine sehr kluge Idee, wie ich finde, denn ich bin noch angemeldet und kann mir Tweets und Neuigkeiten durchlesen. Aber ich selbst poste nichts mehr, weil es mir mehr Schmerz als Freude bereitet hat.“

Ab 26. September ist Andie MacDowell an der Seite von Adam Brody und Samara Weaving im Kinofilm "Ready or Not - Auf die Plätze, fertig, tot" zu sehen. (2019 Twentieth Century Fox)

Unwissend auf Instagram

Um ihre „Kinder zu stalken“, habe sie nun Instagram für sich entdeckt, verrät die 61-Jährige. Ob das die bessere Alternative zu Twitter ist, weiß sie allerdings noch nicht: „Damit kenne ich mich noch nicht so aus, sodass ich womöglich gar nicht erst merke, ob Leute fiese Dinge zu mir sagen. Ich weiß nicht mal, wie man seine Nachrichten liest.“

