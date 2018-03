Außerdem lockt bald wieder die Spargelzeit und Gastronom Klaus Dobranz lädt am 11. Mai zu einem Spargeltag mit dem Frühlingsgemüse zum Sattessen ein.

Es ist eine Selbstverständ-

lichkeit, dass am Karfreitag,

30. März, im Restaurant Zur

Eiche verschiedene Fischgerichte auf dem Plan stehen. „Aber nicht nur. Die Gäste können auch alle anderen Speisen aus der Karte wählen“, verspricht

Gastronom und Küchenmeister Klaus Dobranz, der das Restaurant an der Wildeshauser Landstraße in Ganderkesee-Schlutter gemeinsam mit seiner Ehefrau Ingrid leitet. Am Ostersonntag und -montag, 1. und 2. April, geht es dann besonders festlich zu. „Zur Mittagszeit servieren wir Menüs, bei denen es typische Osterspeisen geben wird“, verspricht Klaus Dobranz. Variationen vom Lamm dürfen also nicht fehlen. Auch Rumpsteak, Schweinefilet, Schnitzel, Spanferkelkeule oder Fisch stehen zur Auswahl. Vorspeise und

Dessert runden den Gaumenschmaus ab. Gäste, die am Abend einkehren, können

Gerichte à la carte wählen.

Maifeiertag, Muttertag, Christi Himmelfahrt, Pfingsten – auch im Mai stehen Fest- und Feiertage an, zu denen das Restaurant erneut mit erhöhten Gästezahlen rechnet. Das Team um

Ingrid und Klaus Dobranz bittet deshalb um rechtzeitige Reservierung. Außerdem beginnt im April die Spargelzeit. Für viele Gäste ist das Frühlingsgemüse ein Highlight im kulinarischen Jahreskalender und Klaus

Dobranz plant, die delikaten Stangen zu den Feiertagen zu

offerieren.

Am Freitag, 11. Mai, lädt er außerdem zum Spargeltag in sein Restaurant ein. Dann gibt es das Gemüse zum Sattessen. Der Küchenchef serviert es am liebsten klassisch zum Beispiel mit Schinken, Schnitzel oder Steak. Auch Varianten mit Scholle und dem höchst schmackhaften St. Petersfisch, Pute oder Omelett werden angeboten. Den Spargel bekommt das Küchenteam übrigens knackfrisch

vom benachbarten Bauernhof Wempe.

Aufgetischt werden die À-la-carte-Gerichte und reichhaltigen Büfetts zumeist in der Gaststube, die 50 Hungrigen Platz bietet. Von dort führt eine Glastür hinaus auf die Sonnenterrasse und in den 4800 Quadratmeter großen Garten. „Ich hoffe, dass die Temperaturen bald steigen und unsere Gäste Ostersonntag schon Kaffee und Kuchen unter freiem Himmel genießen können“, sagt Klaus Dobranz. Für Gruppen und Feierlichkeiten ist ebenfalls genug Platz im Restaurant. Eine kleine, gemütliche Gaststube mit Tresen, ein moderner Clubraum und natürlich der große Saal mit einer

Kapazität bis zu 84 Personen

plus Tanzfläche werden allen Ansprüchen gerecht.

Auch sonst lohnt es, sich in den Räumlichkeiten genauer umzusehen. Denn Klaus Dobranz und seine Ehefrau Ingrid, die im

Familienbetrieb unter anderem für die Organisation zuständig ist, haben darin Schönes und

Kuriositäten gesammelt. Eine

innenarchitektonische Besonderheit befindet sich im Flur: Dort sind noch Wände des alten

Bauernhauses zu sehen, das den Kern des heutigen Gebäudes

bildet. „Seit 1844 steht an dieser Stelle eine Gaststätte“, berichtet Klaus Dobranz über den tradi­­tionsreichen Standort an der

Wildeshauser Landstraße.

Das Restaurant blickt damit auf eine 174-jährige Geschichte zurück. Noch älter ist nur die über 200 Jahre alte Eiche neben dem Gebäude, der das beliebte Restaurant seinen heutigen, klangvollen Namen Zur Eiche verdankt.