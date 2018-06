Fußball-Damen-Trainer Andre Berg (Foto) und sein Damen-Team des TSV Dannenberg haben sich im Frühjahr bei einem Benefiz-Turnier in Ritterhude typisieren lassen. Der Vorstand des TSV Dannenberg fand diese Aktion so gut, das sie Herrn Holzhauer und sein Team von der DKMS eingeladen haben, auch hier eine Typisierungs-Aktion durchzuführen.

Auf dem Sommerblütenfest der Gemeinde Grasberg hat jetzt jeder auf dem Gemeinschaftsstand der DKMS und des TSV Dannenberg die Chance, sich kostenlos typisieren zu lassen. Jeder zwischen 17 und 55 Jahren ist eingeladen, diese Chance zu nutzen und sich an diesem Sonntag, 17. Juni, von 13 bis 18 Uhr auf dem Sommerblütenfest beim Rathaus in Grasberg beraten und typisieren zu lassen. Weitere Informationen gibt es am Stand oder auch unter www.dkms.de im Internet.