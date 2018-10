Die in der Kreisklasse gemeldete U 13 der JSG Heiligenrode hat jetzt durch einen 2:1 Erfolg (Halbzeit 0:0) beim Auswärtsspiel gegen den FC Syke die Qualifikationsrunde gewonnen und ist damit inoffizieller Herbstmeister der Kreisklasse Nord.

Auf den nicht einfach zu bespielenden Kunstrasenplatz im Hache-Stadion waren in der ersten Halbzeit auf beiden Seiten nur wenig Torchancen zu vermelden. Torlos ging es in die Halbzeitpause. Die zweite Spielhälfte war deutlich ereignisreicher. Zunächst ging der FC Syke kurz nach Anpfiff der zweiten Halbzeit mit 1:0 in Führung. Kurz danach vergaben die Hachestädter die Riesenmöglichkeit, das Ergebnis auf 2:0 zu erhöhen, als der alleine auf das Heiligenroder Tor zustürmende Spieler aus Syke knapp am Kasten vorbei schoss. Mitte der zweiten Halbzeit drehte die JSG Heiligenrode dann durch zwei Tore die Partie. Beide Treffer ähnelten sich sehr, der Stürmer setze sich jeweils auf der linken Seite durch, ein in der Mitte wartender Mitspieler musste den Querpass dann nur noch über die Torlinie schieben. Mit diesem Sieg hat die U 13 die Qualifikationsrunde der Kreisklasse Nord gewonnen. Bei den sechs absolvierten Spielen wurden 13 Punkte und ein Torverhältnis von 17:9 erzielt.