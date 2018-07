Von Urlaub aber wird in diesen Kreisen niemals geredet, die Kanzlerin ist immer im Dienst.

Merkel sei die Verschnaufpause gegönnt, der Start in ihre vierte Amtszeit verlief ja auch wirklich lausig. Streiten sie noch, oder regieren sie schon? Diese Frage schwebte von Anfang an über dem Schalten und Walten der Großen Koalition. In den noch verbleibenden gut drei Jahren muss da deutlich mehr kommen.

Doch nun ist Sommerpause, und das ist im doppelten Sinne wörtlich zu nehmen. Zum einen, weil die parlamentarische Arbeit ruht. Zum anderen, weil dieser Sommer wirklich zu Pausen zwingt. Nicht die Politik, die große, ungewohnte Hitze regiert das Land und bestimmt die Schlagzeilen. „Das macht die Hitze mit Deutschland.“ Oder: „Hitzefrei im Büro: Diese Rechte haben Sie als Arbeitnehmer.“ Selten wurde so geschwitzt, selten das Arbeitsschutzgesetz so oft bemüht wie in diesen heißen Tagen.

Und es scheint mit dem Vormarsch der dunkelroten Zonen auf den Wetterkarten kein Ende zu nehmen. Längst ist der Wunsch nach einem richtigen Sommer für viele Menschen übererfüllt. Seit April ist es warm, schon viel zu lange ist es vielen viel zu heiß. Und jetzt ist es auch noch tropisch. 24 Grad für gerade einmal zwei Stunden kurz vor dem Ende der Nacht müssen als Erfrischung reichen. Danach steigen die Temperaturen schon wieder – Deutschland stöhnt und leidet. Und alle, wirklich alle reden nur noch über die große Hitze.

Zwar gibt es immer noch die völlig überflüssigen TV-Sommerinterviews mit den Spitzenvertretern der Parteien, doch weil ohnehin alle auf der Terrasse oder dem Balkon sitzen, werden solch staatstragende Termine lieber verschwitzt. Stattdessen verdrängen kuriose Expertentipps in den Nachrichtensendungen die sonst üblichen Politikerstatements. „Trinken, trinken, trinken“ rät tatsächlich der Präsident des Deutschen Feuerwehrverbands, Hartmut Ziebs, in einer Ausgabe der „Tagesschau“.

Und derweil er dies sehr eindringlich seinen durstigen Zuschauern empfiehlt, sitzt der arme Mann kurioserweise in einer Feuerwehruniform im sicherlich überhitzten TV-Studio. Selbst den letzten Hauch von Lüftung hat er sich durch einen akkurat gebundenen Krawattenknoten verstopft. Hoffentlich hat er hinterher wenigstens Sakko und Schlips abgelegt und rechtzeitig seinen eigenen Ratschlag befolgt.

Wie übrigens die Kanzlerin die Hitze bewältigt, bleibt ihr Geheimnis. Aber wahrscheinlich macht sie es so wie immer: Sie denkt den Sommer vom Ende her, denn eines ist klar: Irgendwann ist er vorbei. Wetten, dass dann auch wieder alle leiden!