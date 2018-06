Veranstaltung für Angehörige verstorbener Kinder

Überkonfessionelles Gedenken

FR

Schwanewede. „Ich lebe mein Leben mit Dir, denn Du lebst in mir!“ ist der Leitspruch der mit „Vergissmeinnicht“ überschriebenen überkonfessionellen Gedenkveranstaltung am Sonntag, 24. Juni, um 15 Uhr im Friedwald Bremer Schweiz, Lehnstedter Weg in Schwanewede, die die Ehrenamtlichen Cordelia Rose, Dorte Erasmi und Katja Jenrich gemeinsam mit der Friedwald-Försterin Sabine Stoewenau ausrichten.