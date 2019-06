Erstmals seit Januar zeigte sich Kevin Spacey wieder im Gerichtssaal - schwieg sich aber aus. Wegen eines "unsittlichen Angriffs und Körperverletzung" wird dem Schauspieler derzeit in Nuntucket, Massachusetts, der Prozess gemacht. Ihm drohen bis zu zweieinhalb Jahre Haft. (Tim P. Whitby/Getty Images for Sony Pictures)

Überraschender Besuch im Gerichtssaal: Nach langer Abwesenheit zeigte sich Schauspieler Kevin Spacey wieder einmal vor Gericht - bei seinem eigenen Prozess. Der 59-Jährige muss sich gegen den Vorwurf des „unsittlichen Angriffs und Körperverletzung“ gegenüber eines Minderjährigen erwehren. Nach Informationen des „Guardian“ sei der einstige „House Of Cards“-Star bei der Anhörung am Montag in Nantucket, im US-Bundesstaat Massachusetts, erstmals seit Januar wieder persönlich vor Ort gewesen. Bis dato hatte er sich von seinen Anwälten vertreten lassen. Der US-Schauspieler, der im laufenden Prozess auf unschuldig plädiert, verfolgte die Anhörung allerdings schweigend.

Spacey wird vorgeworfen, 2016 einen damals 18-Jährigen in einer Bar mit Alkohol abgefüllt und im Anschluss unsittlich berührt zu haben. Bei einer Verurteilung erwarten den 59-Jährigen bis zu zweieinhalb Jahre Haft. Spaceys Anwälte aber gaben sich während der Anhörung siegessicher. Sie nannten den Fall „lächerlich“ und zweifelten die Glaubwürdigkeit des Klägers an. Er habe zuvor gemeinsam mit seiner Mutter Textnachrichten von seinem Handy entfernt, die für Spaceys Unschuld sprächen.

Seit 2017 wurden gegen Kevin Spacey in mehr als 30 Fällen Vorwürfe wegen sexueller Gewalt erhoben. Erstmals muss er sich deswegen nun auch vor Gericht verantworten. Der Schauspieler plädiert jedoch auf nicht schuldig, und seine Anwälte bezeichneten das Verfahren als "lächerlich". (Hannes Magerstaedt/Getty Images for Bits & Pretzels)

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Kevin Spacey gegen Vorwürfe von sexuellen Übergriffen oder Belästigung wehren muss. Alleine seit Herbst 2017 wurden mehr als 30 Vorfälle publik, von denen bisher aber nur der Fall aus Nuntucket vor Gericht verhandelt wurde.