Daniela Katzenbergers optisches Markenzeichen sind die wasserstoffblonden Haare. (2018 Getty Images / Andreas Rentz)

Überraschung bei Instagram: Reality-TV-Star Daniela Katzenberger präsentiert sich ihren Fans in neuem Look - und zwar „heute mal oben ohne“, wie die „Katze“ selbst schreibt. Wer nun jedoch allzu Frivoles erwartet, dürfte enttäuscht sein: Zwar präsentiert sich 32-jährige Wahl-Mallorquinerin aufreizend im weißen Bikini, spielt aber auf etwas ganz anderes an: ihre ungewohnte Kurzhaarfrisur - Extensions adé!

Die Community zeigt sich weitgehend begeistert von Katzenbergers neuem Look. Die Kommentare reichen von „Die kurzen Haare stehen dir mega gut“ bis zu „Das schaut mal richtig süss aus!“. Nur einige wenige sind von der Optik nicht überzeugt. Vor allem die wasserstoffblonde Färbung wird kritisiert. So heißt es an anderer Stelle: „Die Haare sind schon total strapaziert. Das natürliche Braun wäre viel schöner.“ Oder auch: „Boah, sind die Haare kaputt!“

Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis sind seit rund drei Jahren verheiratet. (2017 Getty Images / Hannes Magerstaedt)

Immerhin: In etwas weniger als 24 Stunden hat die Ehefrau von Lucas Cordalis von ihren rund 1,6 Millionen Abonnenten fast 75.000 Likes für den neuen Haarschnitt erhalten.