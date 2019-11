Der Nikolaus lädt am Donnerstag, 6. Dezember, Borgfelder und weitere Gäste aller Generationen zu einem gemütlichen Beisammensein in der Ortsmitte ein. (Swen Pförtner, dpa)

Der Nikolaus macht am kommenden Freitag, 6. Dezember, von 16 bis 18 Uhr Halt in Borgfeld. Treffpunkt ist der Marktplatz in der Ortsmitte.

Eingeladen haben ihn die Mitglieder der Interessengemeinschaft IN Borgfeld. Den Organisatoren hat der Mann mit dem roten Mantel im Vorfeld verraten, dass er kleine Geschenke mitbringt.

In den vergangenen Jahren war die Resonanz auf den Nikolausabend stets groß. Am kommenden Freitag erwarten die Organisatoren daher zahlreiche Besucher aus Borgfeld, aber auch aus den umliegenden Ortschaften. Für die richtige Stimmung wird der Marktplatz an der Ecke Borgfelder Heerstraße und Borgfelder Landstraße stimmungsvoll dekoriert und illuminiert. Für den Nikolaus und seine Engel, die ihn begleiten, wird eigens ein kleines Zelt aufgebaut. Dort empfangen die Gäste die jungen Besucher und verteilen süße Geschenke, einschließlich Mandarinen, Äpfel und Nüsse. Dabei freut sich der Nikolaus besonders, wenn die Kinder ihm ein Gedicht oder ein Lied vortragen.

Auch für Speis und Trank ist gesorgt. Die Eltern dürfen sich mit Glühwein wärmen. Es gibt aber auch Kinderpunsch und Bratwurst vom Grill zur Stärkung.

Der Nikolausabend im Ortskern wird von rund 30 Borgfelder Geschäften und Kaufleuten unterstützt. Immer ganz nah dran am Geschehen ist das Team der Tanzschule Picasso, direkt am Marktplatz. Es trägt mit Waffeln und

Musik zum Gelingen der geselligen Veranstaltung bei. Mädchen und Jungen, die Lust haben, sich zu rhythmischer Musik zu bewegen, sind herzlich eingeladen.

Den Nikolausbesuch bieten die Geschäftsleute unter anderem auch als Alternative zum traditionellen Nikolauslaufen durch die Läden an, um den Betrieb dort etwas zu entlasten.

Die Interessengemeinschaft IN Borgfeld wurde vor rund drei Jahren als Zusammenschluss von Kaufleuten und Selbstständigen gegründet. Ihr Ziel ist es, den lebendigen Ortsteil kreativ zu bewerben. Mit den Events locken die Akteure in den Bezirk und laden Bewohner, aber auch Leute aus anderen Stadtteilen und der Region ein, Borgfeld und sein umfassendes Angebot kennenzulernen. Erst im Oktober gab es das Halloweenfest auf dem Marktplatz.

Der Nikolaus kommt von 16 bis 18 Uhr auf den Borgfelder Marktplatz und freut sich auf zahlreiche Besucher.