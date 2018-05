Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Überraschungssieg der Marßeler Senioren

Die Tischtennis-Senioren der SG Marßel Bremen feierten bei den Pokalendspielen (Final four) in der Halle am Hohweg in Walle einen überraschenden Turniersieg. Die Marßeler gewannen mit zwei Siegen den Senioren-Pokal.