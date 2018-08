YouTube führt schon bald nicht überspringbare Werbeclips für alle Kanäle ein. (Creative Commons Zero (CC0))

Das Angebot von YouTube ist riesig, die Kosten allein für die Bandbreite natürlich auch. Der Mutterkonzern YouTube führte daher Werbeclips ein, die sich nicht sofort, sondern erst nach sechs Sekunden überspringen lassen. Mancher Nutzer ahnte, dass dies nur der Anfang sein würde. Laut einem Video aus dem offiziellen YouTube-Kanal „Creator Inside“ ist es nun offenbar so weit: Schon bald sollen demnach nicht mehr nur ausgewählte, sondern alle Kanäle nicht überspringbare Werbung zeigen dürfen. Das soll mehr Geld in die Kassen der Kunden spülen, heißt es in dem Video mit dem Titel „Want to earn more money from ad revenue?“ („Wollen Sie mehr Geld mit Werbeumsätzen verdienen?“).

Für viele der sogenannten „Poweruser“ waren die kurzen, letztlich unvollständigen Clips noch akzeptabel. Das wird sich nun ändern, wie etwa wütende Kommentare auf den üblichen Plattformen zeigen. Natürlich ist das auch den Verantwortlichen klar. Sie setzten die maximale Länge von nicht überspringbaren Werbeclips abhängig vom Standort des Nutzers auf 15 bis 20 Sekunden fest.

Das neue Werbeformat soll im Laufe der nächsten Woche für alle Kunden aus dem Partnerprogramm eingeführt werden. Alte Videoclips, die für Werbung freigeschaltet sind, werden automatisch auf „nicht überspringbar“ gesetzt. Wie das angesichts der Masse an alten Videos bei den Nutzern ankommen wird, wird sich noch zeigen.