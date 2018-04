Mehrere Feuerwehreinheiten haben in Zusammenarbeit mit der DLRG Weyhe eine Übung auf der Weser absolviert. Als Übungsszenario wurde angenommen, dass ein Boot mit vier Personen an Bord nach einem Motorschaden an einer Eisenbahnbrücke auf der Weser havariert ist. Dabei wurde der Bootsführer in seiner Kabine schwer eingeklemmt und zwei weitere Mitfahrer leicht verletzt. Außerdem hat sich ein Schwelbrand entwickelt.

Nach Rettung der nicht eingeklemmten Beteiligten durch die DLRG wurde mit dem Feuerwehrboot schweres technisches Gerät an Bord des Havaristen gebracht. Damit wurde die eingeklemmte Person schnell befreit und ebenfalls durch die DLRG an Land gebracht. Zum Schluss wurde der angenommene Schwelbrand mittels zwei Feuerlöschern erfolgreich bekämpft.

Einsatzleiter Reiner Bischoff lobte die tolle Zusammenarbeit mit der DLRG während der Übung. Auch die Kooperation mit dem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Bremen (WSA) funktionierte hervorragend.