Sechs Mitglieder der Gemeindefeuerwehr Stuhr nahmen an einem Workshop zum Thema „Sichere Großtierrettung“ teil. Christoph Peterbauer von der Animal Rescue Academy aus Österreich führte durch einen hochinteressanten Tag an der Tierklinik in Lüsche. Nach einem umfassenden Theorieteil ging es am Mittag in die Praxis.

Der eine oder andere Teilnehmer hat sich hier vermutlich das erste Mal einem Pferd richtig dicht genähert. Zunächst wurde das Anlegen eines Nothalfters geübt. Nachdem dies klappte, wurde sich dem Übungspferd Biscuit genähert. Hierbei handelte es sich um einen glücklicherweise harmlosen Pferdedummy mit einem Gewicht von rund 250 Kilogramm – beißt nicht, tritt nicht. An diesem Dummy konnten Techniken zur Rettung von Pferden aus Anhängern und Gräben geübt werden. Ein Großteil der notwendigen Ausrüstung gehört zur standardmäßigen Ausrüstung eines Rüstwagens, der in Stuhr bei der Ortsfeuerwehr Groß Mackenstedt stationiert ist.

Fazit aller Teilnehmer war, dass alle erheblich dazu gelernt haben und dadurch für solch spezielle Einsätze besser vorbereitet sind.