Hortensien benötigen viel Wasser, die Erde sollte stets feucht sein. Auf Staunässe reagiert die Pflanze jedoch empfindlich. (djd/Endless Summer)

Auch wenn die Pflanzen relativ pflegeleicht sind, gilt es, beim Pflanzen in Kübeln einiges zu beachten.

Standortwahl: Hortensien mögen es mild, warm und hell, deshalb sind windgeschützte Terrassen und Balkone ideal. Zugleich sollte man einen sonnigen bis halbschattigen Platz wählen, an dem die Pflanzen nicht der prallen Mittagssonne ausgesetzt sind.

Mehrfach blühende Sorten bevorzugen: Mit mehrfach blühenden Sorten lässt sich die Blütezeit im Schnitt um zehn bis zwölf Wochen verlängern. Darunter fallen etwa die Hortensien aus der Endless-

Summer-Familie, die zum einen extrem frosthart sind und zum anderen nicht wie herkömmliche Hortensien am alten Holz blühen.

Anforderungen an den Kübel und das Substrat: Der Kübel sollte mindestens eineinhalbfach, besser noch doppelt so viel Platz bieten, wie der Pflanzenballen selbst benötigt. Vor dem Einpflanzen wird die Pflanze ungefähr fünf bis zehn Minuten in einen mit Wasser gefüllten Eimer gestellt. Das ist besonders wichtig, wenn der Wurzelballen bereits sehr trocken ist. Der Kübel sollte vorzugsweise mit einem speziellen Hortensiensubstrat befüllt werden. Die Pflanze am besten nicht tiefer als bodeneben einsetzen, mit Erde auffüllen und gut andrücken.

Ausreichend wässern: Es ist wichtig, Hortensien immer ausreichend zu bewässern, da ihre extrem große Blattfläche große Mengen Wasser schnell verdunsten lässt. Als Faustregel gilt: lieber einmal viel als öfter nur ein bisschen Wasser. Vor allem kurz nach dem Einpflanzen sollte die Hortensie mindestens einmal in der Woche ausreichend gegossen werden. Staunässe ist jedoch zu vermeiden. Dass Hortensien in der Hitze des Tages mal etwas welk aussehen, ist normal und reguliert sich bei normaler Wasserzufuhr von selbst.

Verwelkte Blüten herausbrechen, nicht abschneiden: Das Entfernen verwelkter Blüten fördert bei mehrfach blühenden Hortensien die Bildung neuer Knospen. Empfehlenswert ist es, die verblühten Blütenstände nicht abzuschneiden, sondern vorsichtig zur Seite herauszubrechen.

Weitere Informationen im Internet unter hortensie-endless-summer.de.