Angekündigt ist ein Kabarett-Abend – mit Musik, ohne Gesang, politisch –, bei dem der Protagonist sich unter anderem mit der Frage beschäftigt: Was ist los in einer Zeit, in der sich die Menschen ständig selbst fotografieren und die Überhöhung des eigenen Ichs stetig zunimmt? Masuth, ein Meister des rabenschwarzen Humors, legt dabei auch die Schwächen der Gesellschaft bloß und bürstet sie gewaltig gegen den Strich. Tickets sind bei allen Verkaufsstellen und an der Abendkasse erhältlich.