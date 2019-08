Schauspieler Ulrich Tukur blickt auf viele Jahre zurück, die er zusammen mit Martina Gedeck vor der Kamera stand. (Andreas Rentz/Getty Images)

Ulrich Tukur und Martina Gedeck sind zwei der besten Schauspieler Deutschlands. Im Kino sind sie derzeit als Ehepaar im Scheidungskrieg zu sehen - in der Dramödie „Und wer nimmt den Hund?“ von Regisseur Rainer Kaufmann. „Wir haben uns in den 80-ern am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg kennengelernt, haben dann drei lächerliche Filme zusammen gedreht, und schon sind wir ein altes Filmpaar“, erinnert sich Tukur (62) im Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau an seine erste Begegnung mit Martina Gedeck. „Es ist beängstigend, wie die Zeit dahinrast.“

Es sei „eine große Freude“, mit Gedeck zu drehen, so der „Tatort“-Star. „Es ist eine entspannte Arbeit, ohne Kampf, auch wenn man sehr kämpferische Szenen zusammenspielt.“ Für Gedeck ist die Arbeit mit Tukur „immer wieder überraschend“, verrät sie im Interview. „Bei Uli ist eigentlich jeder Take anders. Es ist toll, wie sich die Dinge entwickeln, wie wir Momente entwickeln.“ Als nächstes Filmprojekt mit Tukur wünscht sich die 57-Jährige „etwas Böses“, zum Beispiel eine „Bonnie and Clyde“-Geschichte. „Dazu hätte ich Lust.“