und 25. November findet zum ersten Mal eine Adventsausstellung in der Werkstatt von Ulrike Glander-Kok statt. Im gemütlichem Ambiente der ehemaligen Werkstatt in der Ammerländer Straße 40 in Lemwerder ist vieles zum Thema Advent und Weihnachten – zum Beispiel Adventskränze, Gestecke, Dekoartikel und Betonarbeiten zu finden. Ulrike Glander-Kok lädt ein: „Kommen Sie doch einfach mal vorbei, um zu stöbern, und verbinden Sie den Besuch mit einem Gang über den Frauenhandwerkermarkt, der nur einen Katzensprung entfernt ist.“