Die Mitglieder und Gäste des SV Wiking kommen vor allem zum Segeln an den Wieltsee. (FR)

Weyhe. Es ist ein Idyll, das sich die Mitglieder des Segelsportvereins (SV) Wiking in Weyhe in den vergangenen Jahren geschaffen. Um nicht zu sagen: in den vergangenen Jahrzehnten. An einem unasphaltierten Weg am Wieltsee steht das Bootshaus, eingebettet in eine Landschaft von Bäumen und dem See selbst mit den drei vereinseigenen Stegen. Rund 60 Liegeplätze stehen hier zur Verfügung.

Das Gelände sah dabei nicht immer so aus, wie es heute erscheint. „Wir halten die Anlage selbst in Schuss, wir sind Pächter der Gemeinde. Jeden Baum hier haben wir gepflanzt und jeden Grashalm selber gesät“, sagt Klaus Osterholz, Vorsitzender des 1949 gegründeten Vereins. Nachdem der Verein zunächst am alten Dreyer Hafen seine Heimat hatte, ist er in den 1970er-Jahren an den ausgebaggerten Wieltsee gezogen. Für die Renaturierungsarbeiten hat der Verein auch schon den Umweltpreis der Gemeinde Weyhe erhalten. Vom Vorsitz oder Vorstand spricht Osterholz allerdings nicht, er selbst bezeichnet sich als Figur in der zweiten oder dritten Reihe und das Team um sich herum als „Steuergruppe“. Der Anspruch sei, möglichst viele dieser Aktive in diese Gruppe einzubinden und transparent zu arbeiten. „Wir selbst sind damit beschäftigt, uns überflüssig zu machen“, führt er aus.

Der Mann im Hintergrund: Klaus Osterholz koordiniert die Steuergruppe. (Niklas Golitschek)

Umfangreiche Arbeiten

Seit nunmehr fünf Jahren hübschen die Wikings ihr Gelände nicht nur auf, sondern warten es auch umfangreich. Bei einer Führung über die Stege findet Klaus Osterholz zahlreiche Stellen, an denen bereits gearbeitet wurde. Fertiggestellt ist etwa ein Jollen- und Ausbildungssteg, rund 100 000 Euro hat sich der Verein die Erneuerung nach eigenen Angaben kosten lassen. „Wir wollten ordentliche Verhältnisse“, sagt er. Deswegen wurden dieser und ein weiterer Steg bereits mit Vollaluminium ausgestattet – so sollen keine Kunststoffteilchen ins Wasser gelangen. Bis in etwa zwei Jahren soll auch der dritte Steg gewässerneutral im Wasser liegen. Für Stabilität sorgen vier Ankerketten, an denen jeweils 750 Kilogramm schwere Gewichte hängen. Die notwendige Flexibilität bringen die trapezförmigen Schwimmer, die sich bei Frost aus der Eisschicht herausdrücken. Auch bei Hochwasser kann der Steg noch bis zu drei Meter mit in die Höhe gehen. „Das ist eine der modernsten Anlagen in der Mittelweser“, bilanziert Osterholz. Und das Gelände — mit Ausnahme des Bootshauses — ist auch barrierefrei. Rollstuhlfahrer können eine Rampe nutzen, um an Bord zu gelangen.

Einklang mit der Umwelt

Der Wiking-Vorsitzende findet aber noch viel mehr Details, wenn er über die Stege schlendert. Er genießt sichtlich die Natur. „Wir haben enorm viele Fische hier“, sagt er und blickt auf die Wasseroberfläche. Tatsächlich sind fast überall welche zu sehen. Hecht, Zander, Rotfeder, Raubaal, Barsch – zahlreiche Binnenfische haben sich in der einstigen Kiesgrube mit Durchstich zur Weser angesiedelt. Auch Möwen, Enten und andere Vögel haben hier ihr Zuhause gefunden. Weil die Wasservögel nach der Modernisierung der Stege nicht mehr darunter nisten können, wurden künstliche Nester angelegt. Die treiben nun auf der Wasseroberfläche nahe der Stege und werden rege genutzt. Rücksicht auf die Umwelt und der Schutz derer sind den Seglern offensichtlich wichtig.

Auch für die rund 300 Mitglieder und seine Gäste arbeitet der Verein derzeit fleißig. Die Sanitäranlagen im Bootshaus sind bereits erneuert, in der Vereinsgaststätte laufen derzeit noch letzte Arbeiten. Neues Schmuckstück des auf Stangen errichteten und damit vor Hochwasser geschützten Hauses ist jedoch der Sportfunktionsraum. Was zunächst wie ein gemütlicher Wintergarten in drei Meter Höhe anmutet, ist nämlich als Sportfunktionsraum vorgesehen, wie Klaus Osterholz ausführt: „Er ist für schlechtes Wetter gedacht. Die Jugendlichen können hier dann zum Beispiel Knoten üben.“ Dabei haben sie dann im Trockenen noch den Blick auf den Wieltsee. Der Anbau ist nahezu fertig, bald soll der Fußboden kommen, dann steht nur noch die Inneneinrichtung an.

Es ist auch ein gewisser Wohlfühlfaktor, der mitklingt, wenn Klaus Osterholz über die Atmosphäre am Wieltsee spricht. Etwa wenn er von den Jugendlichen erzählt, die sich auf dem Vereinsgelände zum Schwimmen treffen oder sich beim Bootsmann die Segelboote des Vereins leihen, um aufs Wasser zu gehen. Das dürfen die Nachwuchs-Segler, sobald sie den Nachweis erbracht haben, dass sie dazu in der Lage sind. Übrigens: „Die Mädchen segeln ambitionierter als die Jungs“, hat Osterholz beobachtet. Ohnehin wolle der Verein in Zukunft auch wieder mehr junge Talente mit Ambitionen ausbilden und den „sportlichen Faktor pushen“. Erfahrene Mitglieder haben die Wikinger in ihren Reihen, Thomas Bröker etwa hat schon die Europameisterschaft gewonnen.

Neben der Jugendförderung legt der Verein auch Wert darauf, die langjährigen Mitglieder ins Vereinsleben mit einzubeziehen. Just an diesem Wochenende treffen sich Senioren zum Oldie-Segeln. „Die Urgesteine, die noch die Schippe in der Hand hatten“, sagt der Vorsitzende in Anerkennung der Leistung. Viele Dinge, etwa die Pflege des Geländes, laufe auch in Eigenverantwortung der Mitglieder, hebt Osterholz hervor. Spätestens nach einer Rundmail seien die meisten Angelegenheiten Selbstläufer. „Wir setzen voll auf Motivation“, betont Osterholz. Wenn einmal ein Posten in der Steuergruppe zu bekleiden ist, greift der Dörvedener allerdings auf eine ungewöhnliche Methode zurück: das Los. „Wir haben gute Erfahrungen damit gemacht. Oft sind die Guten zu ruhig, um sich einzubringen.“ Unter den Mitgliedern sei das System akzeptiert und so mancher habe dabei schon ungeahnte Fähigkeiten entfaltet. Außerdem gebe es Unterstützung von erfahrenen Mitgliedern.

Gäste steuerten den Wieltsee nicht nur wegen der kostenlosen dreitägigen Liegezeit gerne an, berichtet Osterholz. Auch das Drumherum zieht wohl: Die gute Lage direkt an der Weser und die Atmosphäre hätten sich inzwischen bis hin in die Niederlande herumgesprochen.

Keine Langeweile

So rund, wie es nun klingt, lief es dabei nicht immer im beim SV Wiking. Der Brand des Gebäudes für die Jugendarbeit in der Dreyer Ortsmitte im Jahr 2008 etwa habe den Verein vor „logistische und finanzielle Herausforderungen“ gestellt, erinnert sich Klaus Osterholz, selbst seit 1988 Mitglied im Verein. Mit der Geschäftsstelle in der Gutenbergstraße, die neben einem Vereinsheim auch eine Bootswerkstatt sowie ein Winterlager bietet, scheint der Verein nun wieder über ausreichende Strukturen zu verfügen. Zumal der Bereich unter dem Bootshaus am Wieltsee als temporäres Lager genutzt werden kann, solange kein Hochwasser droht.

Den Großteil der Sanierungsarbeiten dürfte der Verein bald hinter sich haben. Wenn der Sportfunktionsraum, die Gaststätte und der letzte Steg erneuert sind, kann die Steuergruppe auf umfangreiche Verbesserungen zurückblicken. Die nun fast 70 Jahre beim SV Wiking haben jedoch auch gezeigt, dass es eigentlich immer etwas zu tun gibt. Langweilig wird es auch in Zukunft sicher nicht werden.