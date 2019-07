Anfassen, Reinklettern und Fachsimpeln: In Tarmstedt gibt es Mäh- drescher, Häcksler und Traktoren zu erleben. (Andreas Dittmer)

Die Wachstumsserie der Branche setze sich fort, innovative Landtechnik sei weltweit gefragt, sagt Bernd Scherer, Mitglied der Hauptgeschäftsführung des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA).

Die Landwirte bekommen in Tarmstedt die neueste Technik präsentiert. (Christian Kosak)

Ein Wachstum gab es ihm zufolge 2018 in allen Segmenten. Mit einem Plus von 16 Prozent stand der Erntemaschinenabsatz an der Spitze, gefolgt von den Traktoren auf einem ähnlich hohen Niveau. Sogar die Bodenbearbeitungstechnik, ein Produktbereich mit einem insgesamt eher verhaltenen Wachstum, verzeichnete ein Plus von drei Prozent. Für 2019 rechnet der Verband mit einem weiteren Wachstum. Dies erhoffe man sich insbesondere für Frankreich, dem größten Exportmarkt im Westen, sowie für Russland, dem größten Exportmarkt im Osten.

Den entscheidenden Grund für die gute Entwicklung sieht der Verband in einem starken Preisanstieg auf den globalen Milchmärkten. Seit dem Frühjahr 2018 hätten aber auch die Weizen- und Grobgetreidepreise angezogen. Das Branchenhoch erscheine vor dem Hintergrund von Extremwettern erstaunlich. Die Trockenheit habe vergangenes Jahr vor allem landwirtschaftliche Betriebe in Nord- und Ostdeutschland getroffen, sagt Scherer. Auf das Landtechnikgeschäft habe sich das jedoch kaum ausgewirkt. Die Gesamtlage habe sich weitaus weniger dramatisch dargestellt, so der VDMA-Geschäftsführer. „Im Jahresverlauf realisierte die Industrie mit dem deutschen Landmaschinenhandel ein Umsatzplus von 13 Prozent. Aber auch in anderen europäischen Märkten waren die Zuwächse vielerorts zweistellig“, sagt Scherer.

Die Landtechnik gehört zu den traditionellen Hauptthemen in Tarmstedt. Unter anderem wird ein Groß- traktor für die Maisernte oder Gülleausbringung mit 500 PS präsentiert. (Christian Kosak)

Der Sektor Maschinen- und Anlagenbau gehört zum Rückgrat der Deutschen Industrie. Die rund

6400 Unternehmen beschäftigen etwa 1,3 Millionen Menschen. Dem VDMA gehören circa 3200 Firmen an. Damit ist er europaweit die größte Netzwerkorganisation des Maschinenbaus.