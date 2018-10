Der Festumzug mit 25 Erntewagen aus Hülseberg und umzu war krönender Abschluss der drei Festtage. Die Erntewagen aus Garlstedt, Ohlenstedt, Buschhausen, Pennigbüttel, Scharmbeckstotel und Freißenbüttel, um nur einige zu nennen, waren der krönende Abschluss der Feierlichkeiten. Kein Wunder dass Komiteevorsitzende Stefanie Helfers und Ortsvorsteher Klaus Sass zufrieden lächelten. Lobende Worte gab es auch von Landrat Tim Jesgarzewski für die Organisatoren des Festes um Janis Finken und Andrea Heibült.

Die Siegerpreise für die drei Erntewagen aus den benachbarten Ortschaften gingen einmal nach Buschhausen (Platz drei) und zweimal nach Ohlenstedt (Platz zwei und Platz eins). Bei den Hülseberger Erntewagen belegte der Wagen „Sonne und Regen“ von Goldberg Platz drei, „Zirkus Halligalli“ Platz zwei und der winterliche Iglu der „Alten“ Platz eins.

Die Festrede hielt Kreislandwirt Stephan Warnken aus Huxfeld, der das große Engagement der Dorfbewohner hervorhob, ohne die eine solche Veranstaltung nicht auf die Beine gestellt werden könnte. „Das Dorf als Gemeinschaft, heute wie früher, lässt sich noch klar erkennen. Man hält zusammen, feiert und hat Spaß“, sagte Warnken. „In der Stadt zeichnet sich dagegen ein anderer Trend ab. Immer mehr Menschen leben nebeneinander her, kennen sich gar nicht oder nur flüchtig“, so Warnken weiter. Nicht so in Hülseberg! Das habe das dreitägige Fest gezeigt. Jung und Alt hätten zusammen gefeiert. Der gemeinsame Spaß habe dabei im Vordergrund gestanden.

„Ein Jahr ist vergangen, seit wir das letzte Mal Danke gesagt haben für unsere Ernte. Es ist heutzutage wie auch früher nicht selbstverständlich, nach der Aussaat und Pflege auch zu ernten. Unser Landkreis war bisher noch ein sehr guter und sicherer Standort, um Landwirtschaft zu betreiben. Einen Einblick, wie es sein kann, wenn es mal anders ist, haben wir im Sommer erlebt“, hob der Kreislandwirt auf die extreme Trockenheit ab.

„Was war anders an diesem Sommer? Es war nicht der heißeste Sommer, da war es in 2003 noch wärmer. Es waren die fehlenden Niederschläge, seit Mitte April hat es in Nordeuropa nicht nennenswert geregnet. Die schlechten Bedingungen im letzten Jahr mit der Nässe wurden noch übertroffen. Viele Felder konnten nicht optimal bestellt werden und bilden eine schlechte Grundlage für eine gute Ernte. Es ist nicht der Sommer alleine, welcher für die schlechte Getreideernte verantwortlich ist“, so Warnken.

Das Wetter sei die eine unbekannte Größe in der landwirtschaftlichen Produktion. In der Vergangenheit sei in Extremsituationen der Preis der Erzeugnisse noch stark gestiegen, das zeige sich nun nicht mehr, führte Warnken weiter aus. Darum sei von der Bundesregierung ein Dürre-Hilfsprogramm für notleidende Betriebe verabschiedet worden. Kein Landwirt nehme dieses Geld gerne an, müsse es aber, wenn Haus und Hof in Gefahr seien.

„Wer ist für den Klimawandel verantwortlich und wen trifft er am stärksten?“, fragt Warnken in die Runde, ohne wirklich eine Antwort zu erwarten. In der Landwirtschaft sei über einen sehr langen Zeitraum alles auf Ernte und Ertrag ausgerichtet, um die Familie zu ernähren. Nun solle es eine Umkehr geben, so der Kreislandwirt. Aber auch dieser Herausforderung würden sich die Landwirte stellen. „All diesen Landwirtsfamilien, die sich gezwungenermaßen auf den Weg machen, um Alternativen zu finden, möchte ich hier auch meinen Dank aussprechen“, so Warnken. Es sei aber auch eine Ausgabe der Gesellschaft, sich dem Klimawandel zu stellen und nicht die Aufgabe nur einer Berufsgruppe.

Wenn man heute auf die Höfe schaue, sei einiges schon viel besser als vor Jahrzehnten. Den Tieren gehe es in den fast offenen oder klimatisierten Ställen besser als früher. Die Landwirtschaft habe durchaus Zukunft. Immer mehr junge Menschen würden den Beruf des Landwirts erlernen. Das Arbeiten in der Natur, mit Tieren und Technik ziehe junge Menschen an. Dennoch müsse die Landwirtschaft der Zukunft noch ressourcenschonender wirtschaften, so der Kreislandwirt abschließend.