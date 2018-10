IWG Pusdorf

Umzug in die Nachbarschaft

Jörg Teichfischer

Seit wenigen Wochen befindet sich das Büro und seit Anfang Oktober auch das Lager des Elektro-, Heizungs- und Sanitärbetriebs Sanft in der Hohentorsheerstraße 95–97 – also quasi kurz hinter dem Tunnel, von Woltmershausen aus gesehen.Der Umzug erfolgte Mitte September. „Wir haben endlich ein schönes Objekt gefunden, das uns etwas mehr Platz und die Anbindung an die Neustadt bietet“, sagt die Ehefrau des Firmeninhabers Bernd Sanft, Christine Hilgenberg-Sanft.