In den neuen Räumlichkeiten der Fahrschule am Ring in Ganderkesee ist viel Platz für die Theoriekurse der Fahrschüler. (Kristina Bumb)

Die Fahrschule Janssen Drive ist schon seit fünf Jahren in Ganderkesee ein Begriff. Jetzt ist sie in neue, größere Räumlichkeiten im Ortskern der Ganterstadt um-

gezogen. „Die ehemaligen Räume an der Rathausstraße waren zu klein geworden. In unserem neuen

Gebäude haben wir nun viel Platz für die Anmeldung und den Theorieunterricht“, freut sich der In-

haber der großen Fahrschule,

Mario Janßen.

Seit einigen Wochen ist Janssen Drive nun an der Adresse Ring 16 ansässig – mitten im Ganderkeseer Ortskern gegenüber der St. Cyprian- und Corneliuskirche. Die Räumlichkeiten wurden aufwendig renoviert und zeigen sich in moderner, frischer Optik mit mehreren Büroarbeitsplätzen und großen

Tischen für den Theorieunterricht der Fahrschule.

Janßen Drive ist im Ortskern der Ganterstadt ansässig. Weitere Filialen gibt es zum Beispiel in Bookholzberg und Delmenhorst. (Kristina Bumb)

Zusätzlich zur Ganderkeseer Niederlassung gehören noch

weitere Filialen in Bookholzberg, Delmenhorst und Varrel zu Janssen Drive. Die Fahrschule ist dabei ein alteingesessener Familienbetrieb, der schon in der zweiten Generation durch die Janßens geleitet wird. „Mein Vater hat im Juli 1984 die erste Niederlassung in Varrel

gegründet“, erzählt Mario Janßen. Später kamen Filialen in Delmenhorst sowie Bookholzberg dazu. Mario Janßen trat später in die Fußstapfen seines Vaters Walter Janßen und übernahm 2005 den Varreler Standort. 2013 eröffnete er schließlich die jüngste Niederlassung in Ganderkesee.

Seit dem vergangenen Jahr ist er alleiniger Geschäftsführer. „Zu

diesem Zeitpunkt ist mein Vater in den wohlverdienten Ruhestand gegangen. Die Delmenhorster Filiale war die letzte, die in meine Leitung übergegangen ist“, schildert Mario Janßen.