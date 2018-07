Den Echo nahm Helene Fischer für die Erfolge des vergangenen Jahres in Empfang. Auch 2018 ist sie auf bestem Wege zur Nummer Eins der Charts. (Andreas Rentz/Getty Images)

Sie ist und bleibt die erfolgreichste deutsche Sängerin überhaupt: Auch im ersten Halbjahr 2018 führte Helene Fischer die Albencharts souverän an. Wohlgemerkt mit ihrem selbstbetitelten Album, das bereits in den Jahrescharts 2017 an der Spitze stand. Das siebte Studioalbum „Helene Fischer“ scheint also auf bestem Wege, es dem Vorgänger „Farbenspiel“ gleichzutun. Das Megaerfolgsalbum von 2013 stand in Deutschland insgesamt unglaubliche 235 Wochen auf Platz Eins der Charts - und erreichte damit zwölffachen Platin-Status.

Die Konzertabsagen vom Frühjahr scheinen demnach der Erfolgsgeschichte der Helene Fischer keinen Dämpfer verpasst zu haben. Die Schlagersängerin hatte aufgrund einer Erkrankung ihre Tournee unterbrechen müssen. Seit Juni werden die Konzerte der Stadion-Tournee nun nachgeholt. Die weiteren Termine:

Ihr selbstbetiteltes Album bescherte Helene Fischer auch in der ersten Jahreshälfte Platz 1. (Alexander Koerner/Getty Images)

06.07.2018 Düsseldorf, ESPRIT arena

08.07.2018 Berlin, Olympiastadion Berlin

Die Konzertabsagen bescherten den Absatzzahlen von Helene Fischer (mit Luis Fonsi) keinen Dämpfer. (Andreas Rentz/Getty Images)

11.07.2018 Wien (Österreich), Ernst-Happel-Stadion

14.07.2018 Hamburg, Volksparkstadion

Ein Superstar, der zum gepflegten Duett neigt: Mit Gregor Meyle trat Helene Fischer beim Echo Award im April in Berlin auf. (Andreas Rentz/Getty Images)

15.07.2018 Hamburg, Volksparkstadion

17.07.2018 Hannover, HDI Arena

Unsere Nummer Eins heißt ... Helene Fischer (hier beim Duett mit Luis Fonsi beim Echo)! (Andreas Rentz/Getty Images)

20.07.2018 Frankfurt a. M., Commerzbank-Arena

22.07.2018 Stuttgart, Mercedes-Benz Arena

01.09.2018 Mannheim, SAP Arena

02.09.2018 Mannheim, SAP Arena