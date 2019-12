Nicht zu fassen: Es ist schon wieder Weihnachten – ganz plötzlich. Nun aber schnell noch einmal ein paar Gedanken gemacht: Wer muss beschenkt werden und wem schenke ich dann was?

Manch einer mag sich bei diesen Gedanken ertappen. Und denjenigen sei gesagt: Ruhig Blut – es gibt doch schier unendliche Geschenkmöglichkeiten, die zu jedermann passen. Ganz kommt man allerdings um das „Was passt zu wem“-Grübeln nicht herum.

Mit einem guten Tropfen Wein, einem Champagner oder einem

edlen Geist liegt man meistens

immer richtig – bei Erwachsenen. Zudem kann die Flasche gleich zum Festtagsbraten geöffnet und genossen werden. So schmeckt die Gans gleich doppelt gut.

Ist das eine Überraschung? Das meist verschenkte Präsent der Deutschen ist das Buch. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass noch ordentlich gelesen wird. Krimis rangieren zudem ganz oben auf der Wunschliste. Und für die jungen Modernen gibt es die digitalen Varianten wie Kindle und Tolino. Gutscheine für den Upload von Büchern sind ebenso begehrt.