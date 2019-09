Florian Smit und Lisa Marie Schauer. (Thomas Walbröhl, Botanika)

Seither zieht es ihn regelmäßig in den hohen Norden zurück. In den vergangenen fünf Jahren erkundete der junge Fotograf auf mehreren Reisen in über 300 Tagen die größten Nationalparks Skandinaviens. Am Sonntag, 17. November, führt er interessierte Besucher in einem Vortrag durch die Wildnis Europas und eröffnet dabei ganz neue Blickwinkel.

Zum Beispiel auf Moschusochsen, Polarfüchse und Rentiere, die er alle schon vor der Kamera hatte. Mit jeder seiner Reisen wuchs seine Verbundenheit zu den wilden Tieren Skandinaviens und die Leidenschaft für die einzigartigen Landschaftsformen der nördlichsten Regionen. Aber auch die kleinen Wunder am Boden des Fjells faszinieren Florian Smit immer wieder aufs Neue.

Im vergangenen Jahr reiste Smit gemeinsam mit seiner Freundin und Filmemacherin Lisa Marie Schauer nach Lappland. Die beiden bringen von ihren Reisen atemberaubende Einblicke in die letzte Wildnis Europas, spannende Geschichten von Nächten unter freiem Sternenhimmel, Touren durch Gletschergelände und Tiefschnee und Begegnungen mit der dort heimischen Tierwelt mit.

Der Vortrag auf Gut Sandbeck beginnt um 16 Uhr. Der Eintritt beträgt 10 Euro für Nichtmitglieder und 8 Euro für Mitglieder.