Zu diesem Spieltag haben sich 14 Spieler im Vereinsheim im Kolberger Ring eingefunden. „Wir haben uns auch wieder sehr gefreut, dass zwei Spieler von unseren Dartfeunden aus Eckfleth den Weg zu uns gefunden haben“, so Frank Kruse, 2. Vorsitzender des SSV Weserdeich.

Aufgrund der sehr guten Beteiligung wurde an diesem Spieltag die Vorrunde in zwei Gruppen mit je sieben Spielern gespielt. Im Anschluss an die Gruppenspiele wurde der Tagessieg dann ab dem Viertelfinale ermittelt. „Durch diesen Modus war vom ersten bis zum letzten Spiel Spannung garantiert“, so Kruse.

In einer sehr ausgeglichenen Gruppe A stach vor allem Jörg Wöhrmann aus Lesum heraus, der alle seine sechs Gruppenspiele für sich entscheiden konnte. Er sicherte sich somit das erste Ticket für die Finalrunde. Die restlichen drei Tickets für die Finalrunden wurden im Stechen zwischen Martin Stelzenau aus Elsfleth; Ingo Gronenberg aus Wüsting und Frank Kröger aus Berne verteilt. Alle drei Spieler hatten eine ausgeglichene Bilanz von drei Siegen bei drei Niederlagen in den Gruppenspielen erzielt. Im Stechen hatte dann Frank Kröger das glücklichere Ende für sich und sicherte sich den zweiten Gruppenplatz vor Martin Stelzenau und Ingo Gronenberg.

In der Gruppe B setzte sich Nils Geerken aus Elsfleth durch. Er verlor lediglich sein allererstes Gruppenspiel, konnte dann aber die restlichen fünf Spiele für sich entscheiden. „In den beiden vorangegangenen Spieltagen konnte ich auch recht gut die Gruppenspiele absolvieren, wobei ich dann in der K.-o.-Runde immer recht zeitig ausgeschieden bin“, so Nils Geerken, der somit mit gemischten Gefühlen in die K.-o.-Runde gegangen ist. Der zweite Gruppenplatz musste ebenfalls im Stechen entschieden werden. Hier traten dann Sven Tönnies und Daniel Anders beide aus Berne gegeneinander an. Hier konnte sich Sven Tönnies durchsetzen und sicherte sich den zweiten Gruppenplatz. Das letzte Ticket für die Finalrunde sicherte sich Andreas Janßen aus Elsfleth.

In der Finalrunde wurde anschließend im K.-o.-System der Tagessieger ermittelt. Im ersten Viertelfinale konnte Jörg Wöhrmann, der Gruppensieger der Gruppe A, seinen Siegeszug fortsetzen und er setze sich gegen Andreas Janßen durch. Im zweiten Viertelfinalspiel gelang Frank Kröger eine kleine Überraschung und er setze sich gegen Sven Tönnies durch und sicherte sich somit erstmalig ein Ticket für das Halbfinale. Im dritten Viertelfinale setze sich Daniel Anders gegen Martin Stelzenau durch. Das letzte Ticket für das Halbfinale wurde zwischen Nils Geerken, der aufgrund seiner bisherigen K.o.-Spiele mit einem unguten Gefühl gegangen ist, und Torben Treutler, der aufgrund des krankheitsbedingten Ausfalls von Ingo Gronenberg etwas glücklich ins Viertelfinale gekommen ist, vergeben. Hier setzen sich dann schließlich Nils Geerken durch.

Im kleinen Finale kam es zu dem Duell Frank Kröger und Daniel Anders, wobei sich hier Daniel Anders durchsetzen konnte. „Auch wenn Frank Kröger zum Schluss die Luft etwas ausging und ihm das notwendige Glück fehlte, war Frank Kröger die Überraschung des Spieltages“, so Frank Kruse.

Somit kam es zum Endspiel zwischen den beiden Gruppensiegern, was bisher noch nie vorgekommen ist: Nils Geerken und dem bis dahin ungeschlagenen Jörg Wöhrmann. Das Finale lief so wie erwartet. Es war ein sehr spannendes Spiel und jeder konnte das Finale gewinnen. Schlussendlich hat aber Nils Geerken das notwendige Doppel zuerst getroffen und feierte somit seinen ersten Tagessieg.

„Alle Spiele waren mal wieder sehr ausgeglichen und aufgrund des Modus, dass wir an den Spieltagen mit einem Gewinnleg bei dieser Vereinsmeisterschaft spielen, kann hier wirklich jeder jeden schlagen und es ist von Anfang an Spannung garantiert. Wir freuen uns sehr über die sehr gute Resonanz und freuen uns schon auf den fünften Spieltag, der am Freitag, 25. Mai, wieder um 19.30 Uhr stattfindet“, so Frank Kruse abschließend.

In der Gesamtwertung nach vier Spieltagen führt Sven Tönnies vor Martin Stelzenau und Daniel Anders. Es verbleiben noch insgesamt sieben Spieltage, um sich für das Finale im Dezember zu qualifizieren.

Interessierte Spieler sind jeden Freitag ab 19.30 Uhr im Vereinsheim herzlich willkommen oder können eventuelle Fragen oder Informationen gerne telefonisch bei dem 2. Vorsitzenden Frank Kruse unter der Telefonnummer 01 51 / 16 30 59 42 stellen oder unter www.ssv-weserdeich.de.