Im Rahmen des Hamburger Hafengeburtstages fand nahe der Speicherstadt und der Elbphilharmonie der 28. Hafencup des 1. Hamburger Drachenbootclubs statt. Mit dabei waren in diesem Jahr erstmals auch die Paddler von den Underwater Dragons aus Berne. Tidenhub und damit einhergehende wechselnde Winde und Strömungen gaben den Rennen bei jedem Start neue Bedingungen. In den vier Vorläufen konnten sich die Underwater Dragons dennoch klar durchsetzen und standen dann mit den „Kleinen BW-Drachen“ und den „CaiPiranhas“ im großen Finale, das sie in einem knappen Kopf-an-Kopfrennen als Dritte absolvierten.

Zufrieden mit einer konstanten Tagesleistung traten den Rückweg an: Janina Beyer, Björn Birkholz, Jennifer Dettmer, Matthias Dettmer, Werner Döhmann, Matthias Klose, Astrid Koßytorz, Rainer Kramer, Heinz Krupke, Benny Loch, Emke Meyer-Wichmann, Evelyn Münstermann, Jane Porath, Dagmar Rabe, Kai Steigemann, Andreas und Monika Schmidt, Jessica Trümpener, Thomas Windhorst sowie als Steuermann Udo Fuhrmann und als Trommlerin Ulrike Rindchen.