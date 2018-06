Ob die Jugend in höherem Alter immer noch so viel zu lachen hat? Der Produzent des Films, Thomas Kufus, betont: "Wir möchten Partei ergreifen: für die jungen Europäer, die eine Zukunft erben, die heute gemacht wird." (Dan Kitwood/Getty Images)

Zwischen Brexit und Europawahlen steht besonders eine Frage im Vordergrund: Welche Zukunft hat Europa? Die 24-stündige TV-Dokumentation „24h Europe - We are the Future“ nimmt die Sorgen, aber auch die Hoffnungen der Jugend auf. Die Mammutproduktion begleitet junge Leute in ihrem europäischen Alltag. Was sind ihre Zukunftsaussichten, und welche Möglichkeiten haben sie, selbst zu entscheiden? „Im Jahr des Brexit und der Europawahlen ist der Film auch ein Statement. Wir möchten Partei ergreifen: für die jungen Europäer, die eine Zukunft erben, die heute gemacht wird“, erklärt Produzent Thomas Kufus (zero one film GmbH).

Am 15. Juni starteten die Dreharbeiten für das TV-Event. Unter dem Titel „24h Europe - We are the Future“ entsteht ein Zeitdokument der besonderen Art: Exakt 1.440 Minuten soll die Sendung dauern, die in ganz Europa gleichzeitig ausgestrahlt wird.

Der Film "24h Europe - We are the Future" ist ein 24-stündiges TV-Ereignis, das zeitgleich überall in Europa ausgestrahlt wird. Unter der Regie von Britt Beyer zeigen junge Leute, wie sie ihren Alltag im heutigen Europa meistern. (rbb/Maurice Weiss/Ostkreuz/zero one 24)

In insgesamt 25 Ländern werden 60 Protagonistinnen und Protagonisten zwischen 18 und 30 Jahren mit der Kamera begleitet, um ihren Alltag im heutigen Europa darzustellen. „'24h Europa' kann ein vielstimmiges und lebendiges Mosaik werden, und ein Ausblick auf das Europa von morgen“, erklärt rbb-Projektleiterin Martina Zöllner.

An vier Drehtagen sammelten insgesamt 45 Regieteams Material das für das 24-stündige TV-Ereignis sammeln. Als Sendetermin steht bereits der 4. Mai 2019 fest - das Datum liegt damit zwischen dem Brexit (voraussichtlich 29. März 2019) und den Europawahlen (23. bis 26. Mai 2019). ARTE, RBB, SWR und BR/ARD-alpha strahlen hierzulande zeitgleich aus - von 6.00 Uhr bis 6.00 Uhr am Folgetag.

Der Ausstieg des Vereinigten Königreichs aus der EU wurde 2016 beschlossen. Doch nicht alle profitieren von dieser Entscheidung. (Chris J Ratcliffe/Getty Images)

Natürlich ist dieser Termin im nächsten Jahr gut gewählt. Aufklärung und Hintergrundinformationen tun in diesen Zeiten sowieso immer not. Wirtschaftskrisen und Jugendarbeitslosigkeit sind in Europa Dauerbegleiter, genau wie die immer schärfer werdenden Debatten über Migration und Grenzkontrollen. Und Junge Leute sind mitten in der Orientierungssuche von der allenthalben fortschreitenden gesellschaftlichen Spaltung oft besonders betroffen. Fakt ist auch: Die Jungen sind die Minderheit und werden von den Alten überstimmt, wie beim Brexit bewusst wurde. In diesem Beitrag bekommen sie eine Stimme: Wovon träumt Europas Jugend in diesen Tagen, wie denkt Sie über brandaktuelle Themen wie Mobilität und Urbanisierung?

Vor allem, wenn es um regionale und kulturelle Identität geht, herrscht auch unter den jungen Europäern zunehmend Uneinigkeit. „Mit einer nationalen, europäischen oder sogar transnationalen Identität“, gibt Projektregisseurin Britt Beyer zu bedenken, bewegen sich die Jungen „freier als jede Generation zuvor und müssen sich gleichzeitig zurechtfinden in der Multioptions-Gesellschaft. Unendliche Möglichkeiten, aber auch Verunsicherungen und Ängste.“ Liegt die Zukunft Europas in der Einheit der Uneinheitlichen? - Diese bis dato einmalige TV-Produktion wird zumindest zum Nachdenken darüber anregen.