Die U 7-Fußballer der TuSG Ritterhude haben sich bei den Hallen-Kreismeisterschaften den Titel gesichert. In einem unglaublich ausgeglichenen Fünfer-Teilnehmerfeld hatten vor den letzten beiden Gruppenspielen noch vier Teams Chancen auf den Sieg. So waren die Ritterhuder beispielsweise mit zwei 0:0-Unentschieden gegen FC Hansa Schwanewede und den SV Lilienthal-Falkenberg ins Turnier gestartet – trotzdem reichte es am Ende noch zur Meisterschaft. Im dritten Gruppenspiel fiel der 1:0-Siegtreffer gegen den SV Komet Pennigbüttel zudem erst in letzter Sekunde. Die Entscheidung fiel somit erst im letzten Spiel des Tages zwischen den TuSG-Kickern und dem TSV Wallhöfen, der seinerseits bei einem Sieg ebenfalls noch den Titel hätte gewinnen können. Die Wallhöfener gingen dann auch früh in Führung, doch mit drei Treffern drehten die Ritterhuder den Spieß noch um. Am Ende setzten sich die Kicker aus der Hamme-Gemeinde ungeschlagen mit zwei Siegen und zwei Unentschieden verdientermaßen die Krone auf. Auf den weiteren Plätzen folgten der SV Lilienthal-Falkenberg, SV Komet Pennigbüttel, FC Hansa Schwanewede und der TSV Wallhöfen.