Robbie Williams und Helene Fischer kennen sich schon länger. (2013 Getty Images/Luca V. Teuchmann)

Nicht nur die Fans von Robbie Williams können die Veröffentlichung seines neuesten Doppelalbums „The Christmas Present“ kaum erwarten. Auch die Anhänger von Helene Fischer (35) freuen sich schon, seitdem klar ist, dass die Schlagerkönigin dafür ein Duett mit dem Briten aufnahm - und sogar ein Video dazu drehte. Der Clip ist nun bei YouTube zu sehen, und die User jubeln: „Die Stimmen passen so toll zusammen“, kommentiert jemand. Und ein anderer: „Dieses Duett habe ich mir schon immer gewünscht“.

Robbie Williams gerät immer wieder ins Schwärmen, wenn er über die Zusammenarbeit mit der deutschen Sängerin spricht. Bei „Bild.de“ ist nun ein neues überschwängliches Zitat des 45-Jährigen zu lesen: „Sie war einfach immer die nette Lady aus Deutschland, die unglaublich talentiert und unglaublich hübsch ist und eine großartige Stimme hat.“ In ihrer Gesellschaft habe er sich immer wohlgefühlt. Und auch über Deutschland weiß es nur Gutes zu sagen: „Ich liebe Deutschland. Ich habe dort eine riesige Fangemeinde. Deutschland war immer so gut zu mir, das ist mein Gruß an einen Ort, an dem mein Herz sehr hängt.“

Robbie Williams' Album "The Christmas Present" kommt morgen auf den Markt. (Sony Music)

Am 22. November erscheint Robbies Doppel-Album „The Christmas Present“. Die 28 Songs umfassen sowohl Coverversionen berühmter Weihnachts-Evergreens (wie etwa „Winter Wonderland“ oder „Let It Snow“) wie auch neue Kompositionen von Williams und seinem Produzenten-Partner Guy Chambers. Zu den Gaststars zählen neben Helene Fischer auch Rockgrößen wie Rod Stewart und Bryan Adams.