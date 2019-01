Neues Jobangebot für Bastian Yotta: Wird er bald einen Porno drehen? (MG RTL D / Arya Shirazi)

Dass sich Bastian Yotta auch schon mal vor Kameras komplett entkleidet, das bewies er 2017 bei der Nackt-Dating-Show „Adam sucht Eva“. Ob der 42-Jährige bald wieder die Hüllen fallenlässt? Kurz nach „Ich bin ein Star - holt mich hier raus!“ bekam er zumindest ein Angebot dafür.

Christian Renz, der ausgerechnet Yottas Dschungel-Kontrahenten Chris Töpperwien managt, bot ihm nun laut „Bild“ eine Rolle in einem Porno an. Denn der Manager ist unter dem Namen Wolf Wagner auch in der Erwachsenenunterhaltung tätig. „Wie wir bei 'Adam sucht Eva' gesehen haben, ist Bastian Yotta von Natur aus sehr gut ausgestattet“, erklärt Renz laut „Bild“. Außerdem sei der Dschungelcamper „sehr leistungsfähig, ausdauernd und ehrgeizig. Ich würde ihn gerne als Hauptdarsteller für einen Film buchen“, fügt er hinzu. Vor allem das Ritual des „Miracle Morning“ würde sich bestens für einen freizügigen Streifen anbieten.

„Der Durchschnitts-Tagessatz in der Branche liegt bei etwa 500 Euro pro Tag pro männlichem Darsteller. Ich würde da aber noch ein paar Scheinchen drauflegen“, bietet Christian Renz an. Ob der Selfmade-Millionär die Filmrolle annimmt und sein Gehalt etwas aufbessern möchte, ist noch nicht klar.