Fast jeder Zweite in Deutschland arbeitet in Zeiten der Corona-Pandemie zumindest zeitweise im Homeoffice. Dort, wo zuvor nur gegessen, geschlafen oder mit den Kindern an der Spielküche gebrutzelt wurde, gehen auf einmal Kolleginnen und Kollegen ein und aus, zumindest virtuell.

Wir bieten Ihnen hier die Möglichkeit, ihrem Heimbüro einen neuen Anstrich zu verpassen – mit den besten Bildern unserer Fotografen und einem Motiv unseres Karikaturisten Til Mette für Ihren Hintergrund in Videokonferenzen.

Stellen Sie sich ans Rednerpult der Bremischen Bürgerschaft, schenken Sie Ihren Kolleginnen und Kollegen einen Blick über das Bremer Innenstadt-Panorama oder lassen Sie das Flutlicht des Weserstadions anknipsen: Mit einem Klick auf den Download-Link erhalten Sie ihr Lieblingsmotiv auf Ihren Computer.

Unser Karikaturist Til Mette lässt Sie in guter Gesellschaft sitzen (hier starten Sie den Download)

Unser Karikaturist Til Mette lässt Sie mit diesem Hintergrund nicht allein in die Videokonferenz starten. (Til Mette)

Zu Gast in der Bremischen Bürgerschaft (hier starten Sie den Download)

Dank Frank Thomas Koch können Sie mit diesem Motiv aus der Bremischen Bürgerschaft berichten. (Frank Thomas Koch)

Über den Dächern Bremens I (hier starten Sie den Download)

Christian Walter hat für diese Aufnahme unsere Drohne in der Bremer Innenstadt aufsteigen lassen. (Christian Walter)

Über den Dächern Bremens II (hier starten Sie den Download)

Christian Walter setzt Sie mit diesem Motiv in die Mitte des Bremer Marktplatzes. (Christian Walter)

Über den Dächern Bremens III (hier starten Sie den Download)

Karsten Klama zeigt Innenstadt und Weser c der Luft. (Karsten Klama)

Flutlichtatmosphäre im Weserstadion (hier starten Sie den Download)

Nicht nur für Werder-Fans: Christian Walter hat die Flutlichtatmosphäre des Weserstadions für Sie eingefangen. (Christian Walter)

Bremer Altbauten in Schwachhausen (hier starten Sie den Download)

Mit diesem Bild von Frank Thomas Koch bringen Sie Altbremer Charme in ihr virtuelles Arbeitszimmer. (Frank Thomas Koch)

Fallturm im Abendlicht (hier starten Sie den Download)

Dieses Bild von Frank Thomas Koch bringt stimmungsvolles Abendrot in ihre Konferenz. (Frank Thomas Koch)

Ischa Freimaak! (hier starten Sie den Download)

Shirin Abedi bringt mit diesem Motiv Freipark-Feeling in ihre Videokonferenz. (Shirin Abedi)

Leuchtturm Hohe Weg (hier starten Sie den Download)

Karsten Klama lässt Sie mit diesem Luftbild neben dem Leuchtturm Hohe Weg konferieren. (Karsten Klama)

Universum (hier starten Sie den Download)

Dank Shirin Abedi können Sie ihren Kolleginnen und Kollegen eines der architektonischen Highlights der Stadt zeigen: das Universum. (Shirin Abedi)

Bremen in den Fünfzigerjahren (hier starten Sie den Download)

Die Kultmarken Borgward und Goliath prägen dieses Bild von Georg Schmidt, das die Bremer Innenstadt in den frühen Fünfzigerjahren zeigt. (Georg Schmidt)

Im Schatten der Bremer Stadtmusikanten (hier starten Sie den Download)

Mit diesem Bild von Marcus Reichmann werden Sie zum Teil des wohl bekanntesten Wahrzeichens der Stadt. (Marcus Reichmann)

Wappen der Freien Hansestadt Bremen (hier starten Sie den Download)

Dieses Bild von Frank Thomas Koch bringt die wehende Fahne mit dem Wappen der Freien Hansestadt Bremen in Ihr Büro. (Frank Thomas Koch)

Das Pier 2 (hier starten Sie den Download)

Frank Thomas Koch bringt mit diesem Bild das Pier 2 in Ihr Arbeitszimmer. (Frank Thomas Koch)

Schulschiff Deutschland (hier starten Sie den Download)