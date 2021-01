Moderatorin

„Unsere Waage benutzt nur mein Mann“: Michelle Hunziker trotzt Diäten-Wahn

teleschau

Nach den Weihnachtsfeiertagen ist nicht nur Otto Normalverbraucher, sondern auch so mancher Star bemüht, das ein oder andere überschüssige Kilo loszuwerden. Nicht so Michelle Hunziker. In einem Interview verriet die Moderatorin nun das Geheimnis ihrer tollen Figur.