Bundesjustizministerin Katarina Barley greift mit ihrem aktuellen Gesetzentwurf im Bereich der Immobilienwirtschaft zur Neuregelung der Provision für Immobilienmakler ohne Not in ein bewährtes, marktwirtschaftliches System ein. Sie konstruiert eine nicht existierende Zwangslage für Wohnungskäufer mit dem rein hypothetischen Gedanken, dass die Käufer um die Provision entlastet werden.

5 auf 6,5 Prozent grotesk. Beim Kauf eines Grundstücks oder einer Immobilie muss auch der Käufer von selbst genutztem Eigentum Grunderwerbsteuer in voller Höhe zahlen. Diese gehört zu den Erwerbsnebenkosten und wird in der Regel nicht von den Banken finanziert.

Von der Einführung des Bestellerprinzips im Zuge des Mietrechtsnovellierungsgesetzes (MietNovG) zum 1. Juni 2015 im Bereich der Mietwohnungsvermittlung sollten die Mieter profitieren. Diese Regelung sieht vor, dass Vermittler von Mietwohnungen von denjenigen bezahlt werden, welche die Leistung des Maklers bestellen.

finanziell und sozial Schwächere zu schützen, verfehlt. Die Vermieter – in ihrer Rolle als Besteller – geben die Anforderungen vor und greifen bevorzugt zu finanziell gut situierten Mietern ohne Kinder oder Haustiere. In der Folge steigen die Mieten.

Eine Ausweitung des Bestellerprinzips auf den Verkauf von Wohnungen und Häusern könnte eine geringere Verkaufsneigung, die weitere Reduktion von zur Verfügung stehenden Immobilien sowie die Erhöhung der Kaufpreise um die Maklercourtage nach sich ziehen.

Der Makler wird in diesem Zuge zur einseitigen Interessenvertretung – in der Regel von der Verkäuferseite – verpflichtet werden. Damit könnte der Käufer keine Beratungsleistung mehr vom Immobilienmakler verlangen, weil dieser die Interessen des Bestellers und somit des Vertragsgegners wahrnehmen müsste. Durch den Ausschluss des Maklers auf der Käuferseite werden die Immobilieninteressenten bei einer wichtigen Investition allein gelassen.

Ein seriöser Makler ist t und verpflichtet sich, die Interessen von Verkäufer und Kaufinteressent unter teilweise aufwendiger Arbeit gleichberechtigt zu wahren. Professionalität und Qualifizierung sind unabdingbar, um beide Parteien zu beraten und sie über die Kaufvertragsabwicklung bis zur Übergabe der Immobilie zu begleiten.

Der Gesetzgeber wäre nach Ansicht von Immobilienmaklern eher aufgefordert, die Zulassung zu ihrem Beruf durch adäquate Richtlinien festzulegen, um die in der Branche sogenannten „Küchentischmakler“ oder „Bettkantenmakler“ vom Markt fernzuhalten und die Verbraucher wirklich zu schützen.

