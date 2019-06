Mit digitalen Hilfsmitteln können Stalker ihre Opfer 24 Stunden überwachen, bedrohen und nachstellen. (Christin Klose)

Bremen. Blumen verschicken, Hunderte Nachrichten auf dem Anrufbeantworter hinterlassen oder vor der Haustür auflauern – Stalking kann viele verschiedene Formen annehmen. Oft sind es ehemalige Liebespartner, die einer Person nachstellen und sie mit vermeintlich romantischen Gesten zurückgewinnen wollen. Die Betroffenen fühlen sich davon aber meist belästigt oder sogar bedroht. Seit 2007 ist Stalking ein Straftatbestand in Deutschland, vor zwei Jahren wurde das Gesetz noch einmal verschärft.

Experten fürchten aber, dass das Problem mit dem Stalking weiter zunehmen wird. Die Digitalisierung führt zu einer neuen Form der Nachstellung: Cyberstalking – die Verfolgung und Bedrohung mithilfe digitaler Technologien. „Stalking und Cyberstalking kann man nicht einfach voneinander trennen“, sagt Riccarda Theis von der Opferschutzorganisation Weißer Ring. „Beide Formen laufen ineinander über, ergänzen sich gegenseitig. Sicher ist: Digitale Hilfsmittel machen es Stalkern einfacher. Sie können 24 Stunden überwachen, bedrohen, nachstellen.“

Zu diesen digitalen Hilfsmitteln gehören etwa soziale Netzwerke. Stalker können über Plattformen wie Instagram oder Facebook viel über andere Personen herausfinden. Mithilfe von Nachrichtendiensten können sie Tag und Nacht schreiben, Fotos und Videos verschicken. Hinzu kommen spezielle Tracking-Apps. Sobald eine Person GPS auf ihrem Smartphone aktiviert hat, teilt sie als Opfer den Standort mit dem Stalker.

Jemanden zu Fuß oder mit dem Auto zu verfolgen ist damit nicht mehr nötig. Das Smartphone reicht aus, um den Wohnort, die Arbeit oder beliebte Aufenthaltspunkte auszumachen. Stalker hacken unter anderem auch E-Mail-Konten oder installieren Kameras in der Wohnung des Opfers. „Die können da sehr erfinderisch sein“, sagt Theis.

Taten werden oft romantisiert

Trotzdem zeigen die meisten Betroffenen ihre Stalker nicht an. „Oft spielen Scham, Angst, aber auch Verdrängung eine ganz große Rolle. Viele denken sich: Das hört schon irgendwann auf.“ Da es sich häufig um ehemalige Liebhaber handelt, fallen Anzeigen besonders schwer.

Daher ist eine genaue Anzahl der Stalkingopfer schwierig zu beziffern. In der Kriminalstatistik von 2018 wurden 18 960 Fälle verzeichnet. „Demgegenüber steht eine ganz große Dunkelziffer. Wir gehen von bis zu 300 000 Fällen aus. Andere Schätzungen gehen sogar bis zu 600 000“, sagt Theis. Statistiken zeigen, dass 80 Prozent der Opfer weiblich und 80 Prozent der Täter männlich sind.

Stalking sei laut Theis zudem ein gesellschaftliches Problem. Das Nachstellen werde oft als Teil des Trennungsprozesses verstanden. „Stalking wird ganz oft romantisiert. Das ist ein großes Problem“, sagt Theis. In Filmen gibt es immer wieder Szenen, in denen der unglücklich Verliebte oder der Expartner die Frau seiner Träume beobachtet. Er steht mitten in der Nacht vor dem Fenster, wirft mit Steinchen, sendet heimlich Briefe.

Auch in Songtexten kommen immer wieder Stalkinggeschichten vor. „I’ll be watching you“, übersetzt: „Ich werde dich beobachten“. So lautet etwa eine Zeile aus dem Song: „Every Breath You Take“ von der Band The Police. Ein romantisches Lied, so sehen es viele Menschen. Doch schaut man sich den Songtext genauer an, erkennt man schnell: Hier geht es vor allem um obsessive Verfolgung jedes einzelnen Schritts, jeder einzelnen Bewegung, jedes Atemzugs der Verehrten – kurzum: um Stalking.

Auch in Adeles Song „Someone like you“, beschreibt die Sängern, wie das Song-Ich unangemeldet vor der Tür ihres längst glücklich verheirateten Expartners steht, um ihm mitzuteilen: Für mich ist es nicht vorbei.

„Das ist schlichtweg ein Stalkinglied“, sagt Theis. „Viele sagen dann: Das ist doch schön. Der oder die liebt dich noch. Das ist normal, romantisch. Das hilft den Betroffenen gar nicht. Denn sie müssen monatelang damit klarkommen.“ Im Durchschnitt dauert ein Stalkingfall 33 Monate lang. Das tägliche Überwachen und Verfolgen kann zu einem regelrechten Trauma werden. Es ist eine psychische Dauerbelastung. Viele Betroffene brauchen daher psychologische Hilfe. „Die Gesellschaft muss sensibler werden. Die Opfer brauchen Unterstützung. Stalking ist nicht romantisch, sondern eine Straftat.“

Bei der Bremer Polizei gibt es seit 2001 Stalkingbeauftragte. Sie stehen den Opfern als feste Ansprechpartner zur Seite. Wie viele Stalkingfälle es in Bremen gibt, kann Franke Haedke, Pressesprecherin der Polizei Bremen, nicht genau mitteilen. „Es existieren zahlreiche Fälle, die nicht unter Nachstellung erfasst werden, aber dennoch einen Stalking-Hintergrund aufweisen, etwa Beleidigungen, Nötigung, Bedrohung, üble Nachrede oder Sachbeschädigung.“

In der Arbeit der Stalkingbeauftragten falle es auf, dass die Nachstellung mit digitalen Hilfsmitteln zunimmt. „Das Internet macht es Stalkern wesentlich einfacher, die gewünschten Informationen über ihre Opfer zu erhalten oder zu verbreiten und dabei anonym zu bleiben“, sagt Haedke.

„Das Entdeckungsrisiko für den Täter ist im digitalen Bereich geringer als in der analogen Welt.“ Die Sprecherin betont, dass es hilfreich sei, frühzeitig bei der Polizei Anzeige zu erstatten. „Ein schnelles und konsequentes Einschreiten der Polizei gegen den Stalker zeigt in den meisten Fällen Wirkung."

Neue App für Stalkingopfer

Auch der Weiße Ring unterstützt Betroffene in vielerlei Hinsicht. „Wir sind der Ansprechpartner, wenn sie eine Vermutung haben. Wir begleiten sie zur Polizei, gehen mit zu den Gerichtsprozessen und können Beratungschecks geben“, sagt Theis. Stalkingopfer sollten alles dokumentieren, das betont auch Haedke.

Die Pressesprecherin spricht von einem „Stalking-Tagebuch“, das die Opfer führen sollten. Jeder kleinste Beweis unterstützt die Glaubwürdigkeit des Opfers und macht es authentisch. Das spiele vor allem im Strafprozess eine große Rolle.

Der Weiße Ring hat daher auch die App No Stalk entwickelt, zur digitalen Dokumentation von Beweisen. Stalkingopfer können dort per Smartphone Video-, Ton- oder Fotoaufnahmen machen, die als Beweismittel gelten sollen. Das Datenmaterial wird verschlüsselt auf dem Server der Opferschutzorganisation Weißer Ring gespeichert. Der Stalker kann die Daten so nicht mehr löschen.

Laut Theis sei es zudem wichtig, nicht auf den Täter einzugehen. „Man muss ihm einmal sagen, dass man das nicht will. Danach sollte man nicht mehr reagieren und einen Schlussstrich ziehen“, sagt Theis. Wichtig sei es außerdem, sich Personen anzuvertrauen und damit eine Öffentlichkeit zu schaffen.

„Das schreckt Täter ab.“ Theis sieht die Zukunft mit Sorgen. Der Trend gehe dorthin, ganz vieles, vor allem im Web, als selbstverständlich abzutun. „Das hat viel mit dem Hass im Netz zu tun. Der wird immer gesellschaftsfähiger. Auch mit den technischen Errungenschaften wird es den Tätern immer leichter gemacht“, sagt Theis. Sie hofft, dass Stalking in der Gesellschaft einen anderen Stellenwert einnehmen wird: als Straftat und nicht als Romantik. „Unser Wunsch ist es, dass sich mehr Betroffene trauen, Anzeige zu erstatten“, sagt Theis. „Nur wenn dagegen vorgegangen wird, können die Fälle in echten Zahlen erfasst werden.“