Matthias Killing ist Schalke-Fan und vermutlich Deutschlands vielseitigster TV-Moderator. Auf SAT.1 Gold führt er nun auch noch duch eine neue Schlagersendung: "Das Musikschiff - Stars auf einer Welle" (vier Folgen ab Donnerstag, 5. Juli, 20.15 Uhr). (SAT.1 / Claudius Pflug)

SAT.1-Moderator Matthias Killing („ran“, „SAT.1-Frühstücksfernsehen“) hat noch nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass er ein großer Fan von Schalke 04 ist. Auf die Leidenschaft für seinen Lieblingsklub angesprochen, hat er sich nun im Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau zu einer besonders steilen These hinreißen lassen: „Unter diesem Trainer, mit Domenico Tedesco, wird Schalke Meister“, erklärte Killing im Brustton der Überzeugung.

Seine Fanliebe zum FC Schalke 04, dem Malocher-Verein aus Gelsenkirchen, der 1958 zum bis dato letzten Mal Deutscher Fußballmeister war, hat der 38-Jährige auch vor der Kamera schon vielfach thematisiert. „Mein großer Moment der letzten Monate war, als ich der Schalke-Legende Ingo Anderbrügge in der Sendung ein Vize-Meister-Schälchen überreichen durfte. Und das Höchste: Er hat diese Glanzleistung unseres Requisiteurs nach dem letzten Saisonspiel offiziell in der Arena überreicht - an Christian Heidel, Clemens Tönnies ... Sie alle hielten das Ding, meine Idee, in den Händen. Ja, da war ich stolz“, schwärmte Killing im teleschau-Interview. Jetzt fehle ihm „nur noch, dass Domenico Tedesco einmal zu mir in die Sendung kommt. Der fasziniert mich total. Da ich ihn, im Gegensatz zu vielen anderen Schalkern, noch nicht persönlich kenne, wird es höchste Zeit.“

"Unter diesem Trainer, mit Domenico Tedesco, wird Schalke Meister", sagt SAT.1-Moderator Matthias Killing (nicht im Bild). "Da lege ich mich fest." (Mike Hewitt/Getty Images)

„Als echter Zweitliga-Fan“ habe Fußball-Fachmann Killing den erfolgreichen Schalke-Coach vor über einem Jahr für sich entdeckt, als Tedesco die eigentlich aussichtslos stehende Elf von FC Erzgebirge Aue vor dem Abstieg bewahrte. Der junge Trainer, der die Mannschaft in Königsblau gleich in seiner ersten Saison auf Schalke sensationellerweise zu Vizemeister-Ehren geführt hat, arbeite „auch im menschlichen Bereich überragend“. Er sei ein „Riesenkommunikator“, findet Killing. Und dann folgte jenes Statement, das alle Bundesliga-Interessierten aufhorchen lassen dürfte, eine Prophezeiung, die nicht nur Matthias Killing so gerne eines Tages bestätigt sähe: „Also jetzt mal im Ernst, und Achtung, ich lass' jetzt einen raus: Unter diesem Trainer, mit Domenico Tedesco, wird Schalke Meister. Da lege ich mich fest.“ Ob schon in der nächsten Saison oder in einer ferneren Zukunft, das ließ der SAT.1-Mann offen. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt ...