Ein neuer Hashtag trendet auf Twitter. Unter #MeTwo teilen eine ganz Reihe von Menschen mit Migrationshintergrund ihre Erfahrungen mit Alltagsrassismus. Die Aktion wurde von dem Journalisten Ali Can angestoßen, der immer wieder auf Fremdenfeindlichkeit aufmerksam gemacht hat. In einem Video des Web-Magazins Perspective Daily rief er Betroffene dazu auf, von ihren Erfahrungen mit Vorurteilen und Diskriminierung im Alltag zu berichten.

Can stellt seine Aktion in direkten Bezug zum Rücktritt von Mesut Özil aus der Fussball-Nationalmannschaft. Özil beklagte sich in seiner Rücktrittserklärung über Rassismus in Deutschland und den DFB. Die anschließende Diskussion drehte sich auch um die Frage nach der Identifikation mit einem Land oder einer Kultur.

#MeTwo stehe dafür, dass jemand, der in Deutschland mit einem Migrationshintergrund lebt, mehr sei als nur eine Identität habe, so Can. Man lebe in Deutschland, arbeite hier und hat hier seine Freunde. Gleichzeitig könne man sich mit einem anderen Land oder einer anderen Kultur verbunden fühlen, weil einen dieses Land geprägt habe, die Eltern von dort stammen oder man die Sprache möge. Can erklärt, dass die zwei Seiten miteinander verschmelzen würden und nicht zueinander im Widerspruch stünden.



Die Beispiele auf Twitter drehen sich Erfahrungen in der Schule...





... oder auch auf bei der Arbeit:

Auch Vorurteile über Sprache sind ein Thema...

... genau wie über das eigene Aussehen.

Can freute sich über die Resonanz zu seinem Aufruf.