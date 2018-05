Mai, um 19 Uhr der begnadete Sprachkünstler Alexander Finkel in der Stadtbibliothek Rezepte gegen den alltäglichen Wahnsinn vorstellen.

Die Zeit, in der wir leben, wird immer komplizierter. Täglich erreichen uns neue Horrormeldungen in den Nachrichten. Die Bücherregale sind vollmit allerlei Psycho-Ratgebern, das Angebot im Internet an kostenlosen Veränderungs-Programmen ist unüberschaubar. Eine Alternative für zwei Stunden Lebensfreude ist da die „Lachblüten-Therapie“ mit Alexander Finkel.

Dass es dem Sprachkünstler, seit 30 Jahren im Geschäft, durchaus ernst ist mit dem Humor, zeigt schon die Auswahl der Autoren: allen voran Kurt Tucholsky stehen auch Erich Kästner, Heinrich Heine oder Joachim Ringelnatz auf dem Programm. Finkel, der bekannt dafür ist, literarische Texte erlebbar zu machen, hat außerdem einen vergessenen Wiener Kabarettisten ausgegraben und wiederbelebt: Fritz Grünbaum. Dessen morbider Humor ist ohnegleichen und Finkel läuft zu Hochform auf.

Gewürzt wird das Programm mit kleinen Fundstücken und Texten aus dem Internet. Alexander Finkel, bekennender Heine-Fan, ist seit 30 Jahren als Geschichtenerzähler unterwegs – als Erzähler, der es versteht, sein Publikum zu fesseln. Viele Achimer konnten das bereits vor Jahren bei Finkels Lesung vom „Kleinen Prinzen“ begeistert erleben. Mit der „Lachblüten-Therapie“ erwarten die Besucher jetzt zwei Stunden beste Unterhaltung mit Tiefgang. Der Eintritt beträgt zehn Euro, bei telefonischer Kartenbestellung unter der Rufnummer 0 42 02 / 916 05 33 acht Euro.