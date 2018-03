Geschäftsführer Soenke Heinken vor der Chronik zum 40-jährigen Bestehen seiner Firma Heinken Elektrotechnik, die 1975 gegründet wurde. (Femke Liebich)

So bietet Heinken Elektrotechnik seinen Kunden in allen Bereichen der Elektro-, Daten-, Licht- und Fernmeldetechnik sowie für Schaltanlagen einen umfassenden Service.

„Wir betreuen die meisten unserer Projekte im Bereich der Elektrotechnik mit einem Rundum-sorglos-Service und sind somit für jegliche Bereiche zuständig“, sagt Soenke Heinken. Der gesellschaftende Geschäftsführer und Sohn des Unternehmensgründers Werner Heinken ist seit 19 Jahren im Unternehmen tätig. Heinken senior hat sich im vergangenen Jahr nach 42 Jahren im Betrieb endgültig in den wohlverdienten Ruhestand zurückgezogen.

Prokurist und Projektmanager Fredy Gerth (links) und Azubi Soner Aydin. (Femke Liebich)

Zu dem umfassenden Service gehören alle Phasen eines Projekts: von der ersten Planung über die Ausführung und Inbetriebnahme bis hin zur Wartung und Reparatur. Zu den Kunden des Unternehmens zählen in erster Linie gewerbliche Auftraggeber. „Unser Einzugsgebiet zieht sich von Bremerhaven und Oldenburg über Bremen bis nach Bassum“, sagt Heinken. Zahlreiche Gebäude und Großunternehmen, in denen der Ausfall der Elektronik weitreichende Folgen haben könnte, stehen auf Heinkens Referenzliste. Aktuell wurde diese unter anderem um das Hotel Liberty in Bremerhaven, diverse Projekte in der Bremer Überseestadt sowie das Klinikum Bassum erweitert. Darüber hinaus ist das Unternehmen von Anfang an und damit seit 30 Jahren für die Stromversorgung auf dem Stuhrer Weihnachtsmarkt zuständig.

„Zunehmend sind wir im Bereich der Gebäudesystemtechnik tätig. Auch die Nachfrage nach Kundendienst mit Reparatur- und Wartungsarbeiten sowie nach der Prüfung von elektrischen Anlagen steigt stetig an“, erläutert der Geschäftsführer. Um den Anforderungen stets gerecht zu werden, ist Heinken Elektrotechnik personell mit insgesamt 35 festen Mitarbeitern sowie einem Netzwerk aus 15 zusätzlichen Arbeitskräften breit aufgestellt. Drei Projektleiter kümmern sich im technischen Büro vorwiegend um die Planungs-, Berechnungs- und Konstruktionsarbeiten, die mittels EDV-Unterstützung ausgeführt werden. Auf den Baustellen koordinieren die zuständigen Bauleiter des Unternehmens den Arbeitseinsatz der Elektroniker und Elektroinstallateure. Zugleich fungieren sie als direkter Ansprechpartner für die Kunden.

Um den steigenden Ansprüchen dauerhaft nachkommen zu können und für die Zukunft gerüstet zu sein, kümmert sich Heinken Elektrotechnik regelmäßig um entsprechend ausgebildeten Nachwuchs. „Wir bilden jährlich bis zu drei Lehrlinge zum Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik aus“, sagt Heinken. So soll es auch im kommenden Ausbildungsjahr sein, für das der Betrieb derzeit noch interessierte Bewerber – bevorzugt mit einem Realschulabschluss, technischem Verständnis und sozialen Kompetenzen – sucht. „Allen Interessierten bieten wir vorab ein Praktikum an, sodass sie in die verschiedenen Aufgabengebiete hereinschnuppern und wir uns gegenseitig kennenlernen können.“

Die vergangenen mehr als 40 Jahre haben gezeigt, dass Heinken Elektrotechnik ein beliebter Arbeitgeber ist, bei dem die Mitarbeiter meist über einen langen Zeitraum tätig sind. Jüngste Beispiele sind Bernd Stadermann, der kürzlich seine 35-jährige Betriebszugehörigkeit feierte, und Erwin Menkes, der nach 41 Jahren in den Ruhestand verabschiedet wurde.

Weitere Informationen gibt es unter www.heinken.de.