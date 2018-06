Einen Besuch der Hauptstadt des Nachbarlandes wollte die Gruppe sich aber nicht entgehen lassen, sodass der Bus nach einer anstrengenden Nacht früh am Morgen vor dem Eiffelturm hielt. Ein volles Besichtigungsprogramm mit Kurzreferaten der Schülerinnen und Schüler wurde sogleich in Angriff genommen. Den größten Teil der Strecke hat die Gruppe zu Fuß bewältigt, sodass alle erschöpft waren, als es am Abend weiter zum Zielort ging, wo die Gastfamilien schon warteten.

Viel Zeit, sich auszuruhen, blieb nicht, denn am nächsten Morgen wurde die Gruppe in der Partnerschule St. Joseph im Zentrum von Le Mans mit einem Frühstück empfangen und von Monsieur Pretto, dem Direktor der Schule, begrüßt. Eine Rallye durch die Schule, ein erstes Kennenlernen und Unterrichtsbesuche schlossen sich an. Am Freitag und Montag standen gemeinsame Ausflüge nach Angers und Chambord auf dem Programm, während die Schülerinnen und Schüler das Wochenende mit ihren Gastfamilien verbrachten.

Für den Dienstag ergab sich kurzfristig eine Planänderung: Das Rathaus in Le Mans war bereit, die deutsch-französische Austauschgruppe zu empfangen. Für Madame Dionnet, die französische Kollegin, war dies eine große Freude, hatte sie doch in der Vergangenheit mehrfach angefragt, ob ein Empfang möglich sei, und bis dahin immer Absagen bekommen. Im Rathaus erwartete der stellvertretende Bürgermeister seine Gäste zu einem kleinen Empfang mit Informationen zur Stadt Le Mans und der Besichtigung des Trauzimmers. In einem Rollenspiel kam es sogar zu einer deutsch-französischen Eheschließung, die allerdings – zur großen Erleichterung des „Bräutigams“ Lasse – keine Gültigkeit hat. Die Besichtigung der Altstadt von Le Mans musste wegen des unbeständigen Wetters verkürzt werden. Der Besuch der beeindruckenden Kathedrale und ein kurzer Spaziergang durch die Cité Plantagenêt waren aber möglich. Am Abend gab es ein gemeinsames Abschieds-Büfett.

Am letzten Tag vor der Abreise haben die Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit ihren Austauschpartnern zu Klischees über das jeweilige Nachbarland und die Bedeutung von Redewendungen gearbeitet. Organisiert wurde der Vormittag von zwei jungen Mitarbeitern des Maison de l‘Europe, das sich um die Förderung der deutsch-französischen Freundschaft bemüht. Der Hinweis auf die vielfältigen Förderprogramme des Deutsch-Französischen Jugendwerks hat die Schülerinnen und Schüler eventuell angeregt, über weitere Austausche mit Frankreich nachzudenken.

Der Abschied war teilweise tränenreich, alle haben aber wichtige Erfahrungen mit nach Hause gebracht. Der Gegenbesuch ist für das Frühjahr 2019 geplant.