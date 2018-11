Im Schnitt 50 Gäste kommen jeden Werktag zur Tafel. (FOCKE STRANGMANN)

Ein früherer leitender Mitarbeiter soll bei der Verdener Tafel eine fünfstellige Summe unterschlagen haben. "Die Polizei hat heute wegen der Presseberichterstattung ein Ermittlungsverfahren eingeleitet", sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Verden am Dienstag. Der Mann sei im vergangenen Jahr gestorben. "Gegen Tote wird nicht ermittelt, doch will die Polizei die näheren Umstände in Erfahrung bringen."

Nach einem Bericht der "Kreiszeitung" soll es sich um mehr als 30.000 Euro handeln. Sämtliche Rücklagen des Vereins seien weg, sagte dessen Geschäftsführerin dem Blatt. Deshalb seien etwa der Kauf eines neuen Wagens und die Überdachung des Außenbereichs abgeblasen worden. Die Summe wolle der Vorstand mit Blick auf ein laufendes Prüfungsverfahren aber nicht bestätigen, hieß es weiter. Ihre genaue Höhe sei noch nicht bekannt. Die Sache sei einem Steuerberater zur Prüfung übergeben worden.

Mehr zum Thema Tafel Die Zahl der Bedürftigen steigt Deutlich mehr Menschen als früher nehmen die Lebensmittelspenden der Verdener Einrichtung in ... mehr »

Die bundesweit mehr als 934 gemeinnützigen Tafeln sammeln einwandfreie überschüssige Lebensmittel von Herstellern und Händlern, um sie dann an Bedürftige zu verteilen.