Reiseleiter Werner Böse begrüßte alle Fahrgäste und wünschte einen vergnüglichen Tag. In Barßel angekommen bestieg die Reisegruppe das Motorschiff „Spitzhörn“. Die Fahrt führte durch die wunderschöne unberührte Flusslandschaft des Nordloher-Barßeler Tiefs. In einem Restaurant fanden sich dann die Ausflügler zum Mittagessen ein.

Nach der Mittagspause ging es weiter nach Ramsloh. Dort befindet sich eine der größten zusammenhängenden Moorflächen Norddeutschlands. Dort wurde großflächig Torf abgebaut. Später wurde das Moor renaturiert. Mit einer Moorbahn der „Seelter Foonkieker“ konnten die Fahrgäste die riesige Moorfläche erkunden. Der erfahrene Moorführer erklärte mit launigen Worten den Auf- und Abbau des Moores, die Torfverwendung und die anschließende Nutzung der Moorflächen.

Nach dieser lehrreichen Moorbahnfahrt setzte sich der Reisebus in Richtung Bad Zwischenahn in Bewegung. Am Zwischenahner Meer gab es für die Ausflügler die Gelegenheit für einen Spaziergang am Wasser. Doch die Zeit ging viel zu schnell vorbei, und der Bus setzte sein Fahrt in Richtung Ganderkesee fort. Dort kehrte die Reisegruppe im Oldenburger Hof zu einer Abendbrotpause ein. Die Vorsitzende Monika Mindermann bedankte sich bei dieser Gelegenheit bei Werner und Lotti Böse für die Organisation der schönen Tagestour. Nach einem erlebnisreichen Tag kehrten die Sängerinnen und Sänger dann wohlbehalten nach Sagehorn zurück.