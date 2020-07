Lena Meyer-Landrut ist üblicherweise top gestylt und frisiert. Nun zeigte sich die Sängerin auf Instagram ganz natürlich - und begeistert damit ihre Fans. (2020 Getty Images / Andreas Rentz)

Erst vor kurzem fand der Sender SAT.1 in einer repräsentativen Erhebung in der Doku „So liebt Deutschland“ heraus, dass Sängerin und ESC-Gewinnerin Lena Meyer-Landrut Deutschlands begehrteste Prominente ist - noch vor Lena Gercke und sogar noch vor Schlagerkönigin Helene Fischer. Kein Wunder, dass jeder Schritt der 29-Jährigen kommentiert wird - so auch ein Bild, das sie jüngst auf Instagram veröffentlichte. Ihre Fans flippten regelrecht aus.

Zu sehen ist Meyer-Landrut in einem knappen roten Bikini, wie sie sich von der Sonne anstrahlen lässt. Dazu schrieb sie auf Englisch: „Das nennt man Bräunen in Mamas Balkonland.“ Doch nicht nur das Outfit begeistert die Fans, sondern vor allem ihre Haare: Die Sängerin, die sich sonst eher mit glatten Haaren zeigt, präsentiert auf diesem Bild eine wahre Lockenpracht. Zudem zeigen sich viele begeistert von ihren Sommersprossen, die ohne Make-Up zu erkennen sind. Worte wie „Liebe die Haare so sehr“, „Wow“ oder einfach nur „Uff, diese Locken“ dominieren die Kommentarspalte unter dem Bild. Da punktet die begehrteste Prominente Deutschlands wohl auch mit ihrer Natürlichkeit.