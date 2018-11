Koll ReiseLust Bremen; ET: 08.11. (MESSE BREMEN/Jan Rathke)

Wer für den nächsten Urlaub noch Inspirationen sucht, wird bei der ReiseLust von morgen bis Sonntag, 9. bis 11. November, in der Messe Bremen fündig.

„Im Advent bietet sich beispielsweise ein Besuch in Dresden an“, sagt Projektleiterin Ulrike Harth von der Messe Bremen. Auf dem Striezelmarkt, dem ältesten Weihnachtsmarkt Deutschlands, lässt sich nicht nur der Dresdner Christstollen probieren. Dort stehen auch die größte erzgebirgische Stufenpyramide der Welt und ein mehr als 13 Meter breiter und fünf Meter hoher begehbarer Schwibbogen. Was sich in Dresden sonst noch erleben lässt, darüber informieren die Aussteller.

Auf der ReiseLust in den Hallen 4 und 5 der Messe Bremen finden die Besucher zahlreiche Vorschläge und die richtigen Ansprechpartner für den nächsten Urlaub. (MICHAEL BAHLO, MESSE BREMEN/Michael Bahlo)

Sonnenhungrigen ist zum Beispiel Usedom zu empfehlen. Die zweitgrößte Insel Deutschlands zählt zu den Gegenden mit den meisten Sonnenstunden im Jahr. Abenteuerlustige entdecken bei einem Tauchgang in einer Gondel die Unterwasserwelt der Ostsee, bewundern in Europas größter Schmetterlingsfarm bis zu 2500 Falter oder springen im Kletterwald von Baum zu Baum.

Wer es aktiv mag, erfährt auf der ReiseLust mehr über das „Fahrradies“ – als solches präsentiert sich erstmals das südliche Friesland. Dort lässt sich auch Swingolf spielen: Anders als im klassischen Golf treiben die Spieler dabei den Ball mit nur einem, dafür aber dreiseitigen Schläger über 18 Bahnen.

Bewegung mit Genuss verbinden kann man bei einer Wanderung im Kitzinger Land. Für Genießer gibt es neben Wein aus der Region auch traditionelle Speisen wie blaue Zipfel im fränkischen Wurzelsud oder Filet vom Mainwaller.

In Halle 4 ist die Welt zu Gast – mit großen Reiseveranstaltern und Experten für einzelne Themen. Sie haben etwa Vorschläge für Reisen durch Armenien. Ferner möchten auch die Kapverden, Madeira oder die Azoren das Interesse der Urlaubshungrigen wecken.