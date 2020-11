Promi-Prozess

Urteil erwartet: Johnny Depp gegen britische Zeitung

Johnny Depp vs. Amber Heard vs. „The Sun“ - der Promi-Prozess in London hat wochenlang für Aufsehen gesorgt. Jetzt wird mit Spannung das Urteil erwartet.