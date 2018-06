Washington/Riad

USA wollen am Golf vermitteln

dpa

Washington/Riad. Nach dem Bruch Saudi-Arabiens und anderer arabischer Staaten mit Katar will sich die US-Regierung um Entspannung in der seit Jahren schwersten ­diplomatischen Krise in der Golfregion bemühen. Präsident Donald Trump werde mit allen Beteiligten sprechen, um die Situation zu beruhigen, sagte eine Sprecherin des Weißen Hauses am Montag.