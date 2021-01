Spike Lee ist für seinen Film «Da 5 Bloods» ausgezeichnet worden. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa/Archiv (Jordan Strauss / dpa)

Spike Lees Kriegsdrama „Da 5 Bloods“ ist von dem renommierten US-Filmverband National Board of Review zum besten Film des Jahres 2020 gewählt worden.

Oscar-Preisträger Lee (63, „BlacKkKlansman“) holte auch den Regie-Preis und sein Schauspielteam um Chadwick Boseman und Delroy Lindo die Ensemble-Auszeichnung.

Dieses von Netflix veröffentlichte Foto zeigt Norm Lewis (l-r), Clarke Peters, Isiah Whitlock Jr. und Delroy Lindo in einer Szene aus «Da 5 Bloods».

In dem Drama „Da 5 Bloods“ um Vietnam-Veteranen, die in den Dschungel zurückkehren, um ihre Kriegserlebnisse aufzuarbeiten, hatte der im August gestorbene Boseman eine wichtige Nebenrolle.

Zu den besten Hauptdarstellern kürte der Verband die Britin Carey Mulligan (35) für ihre Rolle in „Promising Young Woman“ und ihren Landsmann Riz Ahmed (38) für „Sound of Metal“. Die Preisträger wurden am Dienstag (Ortszeit) bekanntgegeben.

Der „National Board of Review“-Verband mit Filmhistorikern, Cineasten und Filmschaffenden zeichnet seit 1929 die jährlichen Favoriten aus. Im vorigen Jahr holte das Mafiadrama „The Irishman“ den Spitzenpreis als bester Film.

