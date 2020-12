Ariana Grande tritt 2018 beim Musikfestival «Wango Tango» auf. Die US-Sängerin hat sich verlobt. Foto: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa (Chris Pizzello / dpa)

US-Sängerin Ariana Grande (27, „Thank U, Next“) hat sich verlobt. Der Star postete Schnappschüsse mit ihrem Partner Dalton Gomez und einem funkelnden Verlobungsring auf Instagram und kommentierte mit dem Spruch „Für immer und noch viel mehr“.

Ihre Beziehung mit dem Immobilienmakler hatte Grande weitgehend unter Verschluss gehalten. Grandes Manager gratulierte dem Paar auf Instagram. Dalton könnte sich glücklich schätzen, schrieb Scooter Braun. Auch das mit Justin Bieber verheiratete Model Hailey Baldwin schickte Glückwünsche. Grande und Bieber hatten zu Beginn der Corona-Pandemie den Quarantäne-Hit „Stuck With U“ aufgenommen. Am Ende des im Mai erschienenen Videos zeigt sich Grande in einer kurzen Szene mit Gomez.

2018 war Grande kurz mit dem Komiker Pete Davidson verlobt, doch das Paar trennte sich nach wenigen Monaten. Zuvor war die Sängerin und Schauspielerin mit dem Rapper Mac Miller zusammen, der im September 2018 mit 26 Jahren an einer versehentlichen Überdosis aus Drogen, Alkohol und Medikamenten starb.

