Der US-Schauspieler Seymour Cassel verstarb im Alter von 84 Jahren an den Folgen einer Alzheimererkrankung. (Brian Putnam/FilmMagic)

Der US-Schauspieler Seymour Cassel ist im Alter von 84 Jahren verstorben. Sein Sohn, der Filmeditor Matthew Cassel, bestätigte gegenüber dem „Hollywood Reporter“, dass sein Vater am vergangenen Sonntag in Los Angeles den Folgen seiner Alzheimererkrankung erlegen ist.

Cassel war unter anderem bekannt für seine Rollen in „Ein unmoralisches Angebot“ (1993), „Rushmore“ (1998), „Die Royal Tenenbaums“ (2001) und „Die Tiefseetaucher“ (2004). Besondere Aufmerksamkeit kam dem Schauspieler bereits 1968 zuteil, als er für seine Darbietung im Drama „Gesichter“ eine Oscar-Nominierung als bester Nebendarsteller erhielt.

In seiner Karriere erhielt Seymour Cassel zahlreiche Preise. Unter anderem wurde er 1969 mit dem National Society of Film Critics Award ausgezeichnet und erhielt 1999 den Preis für sein Lebenswerk beim Malibu Film Festival. In Deutschland erinnert seit 2012 ein nach Cassel benannter Preis beim Filmfest Oldenburg an den Mimen.

Neben seinem Sohn Matthew hinterlässt Cassel zwei weitere Kinder, sieben Enkel und drei Urenkel.